Три починати лица пронајдени на различни локации во Скопје, телата предадени на обдукција

07/06/2026 20:43

Три лица биле пронајдени починати на различни локации во Скопје во текот на вчерашниот ден, информира Министерството за внатрешни работи.

Првиот случај бил пријавен во утринските часови во скопското село Кучково, каде под патничко возило „Опел“ бил пронајден починат 67-годишниот Ц.Р. од Волково. Лекар од Итната медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телото е дадено на обдукција.

Подоцна во текот на денот, во хотелска соба на подрачјето на Бит Пазар бил пронајден починат С.Е. (63), државјанин на Турција со престој во земјава. И во овој случај лекар констатирал смрт без видливи траги на насилство, по што телото било предадено на обдукција.

Вечерта, околу 20 часот, во дом на подрачјето на Центар бил пронајден починат Б.О. (69). Од МВР соопштија дека и кај него не биле забележани видливи траги на насилство.

За сите три случаи бил извршен увид, а по насоки на јавен обвинител телата на починатите се предадени на обдукција, која треба да ги утврди причините за смртта.

Поврзани содржини

Ја демнел поранешната сопруга: Со закани барал пак да живеат заедно
Удрил велосипедист, го однел во амбуланта и си заминал – Се пријавил сам додека полиција вршела увид
Кривична пријава за дебранец кој возел без возачка, во алкохолизирана состојба и ги нападнал полицајците
Пукал во соселанец и го повредил, полицијата го уапси
Осум лица лишени од слобода поради дрога во Скопје, Тетово и Битола
Вкупно пет пријави за семејно насилство во последното деноноќие, две лица лишени од слобода
Наставник во Кичево натепал ученичка
Вчера избувнал пожар под Железничката станица во Скопје – горело насобрано ѓубре

Најчитани