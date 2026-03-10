Три дена ќе се чисти влезниот булевар „Александар Македонски“

Во текот на вчерашниот ден, ЈП „Комунална хигиена“-Скопје започна тридневна акција за чистење на пешачките и велосипедските патеки по должина на булеварот „Александар Македонски“ во скопската општина Гази Баба.

Во рамките на акцијата се реализира чистење, како и рачно и машинско метење и миење на целокупниот простор на патеките, со цел непречено движење на пешаците и велосипедистите.

Активностите се одвиваат во координација со ЈП „Паркови и зеленило“.