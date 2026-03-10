Три дена ќе се чисти влезниот булевар „Александар Македонски“

10/03/2026 13:08

Во текот на вчерашниот ден, ЈП „Комунална хигиена“-Скопје започна тридневна акција за чистење на пешачките и велосипедските патеки по должина на булеварот „Александар Македонски“ во скопската општина Гази Баба.

Во рамките на акцијата се реализира чистење, како и рачно и машинско метење и миење на целокупниот простор на патеките, со цел непречено движење на пешаците и велосипедистите.

Активностите се одвиваат во координација со ЈП „Паркови и зеленило“.

Поврзани содржини

Општина Центар започна со пролетна дератизација, се третираат 2.000 шахти против глодари
Крводарителска акција во Општина Ѓорче Петров – покажете солидарност!
Без вода дел од корисниците на ул. „Борис Трајковски“ во населба Усје
Без струја делови од Центар и Кисела Вода
Голема акција за уредување на зелените површини во Општина Аеродром
Општина Центар објави јавен повик за организирање тематски прошетки низ Центар
Посебен сообраќаен режим во Скопје поради Протестниот марш за 8 Март
Дали цените за паркирањето на Клинички ќе останат исти: Еве што вели Ѓорѓиевски

Најчитани