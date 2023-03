Тревога во Брисел: Во ЕК пристигнале две пораки за поставени бомби на руски јазик

Полицијата во Брисел била контактирана откако Европската комисија примила две пораки за експлозии на руски јазик. Во мејлот се наведува дека експлозиите ќе се случат денеска, пишува „Брисел тајмс“.

„Брисел тајмс“ пишува дека на социјалните мрежи кружат непроверени извештаи за потенцијален терористички напад на линиите 2 и 6 на бриселското метро во среда. И додека Националниот кризен центар на Белгија посочи дека заканата довела до дополнителна будност, тие наведоа дека „различни неубедливи елементи покажуваат дека нападот е малку веројатен“.

Belgium's National Crisis Centre indicated to The Brussels Times that "various implausible elements show that an attack is unlikely." https://t.co/ycswCYSed2

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) March 8, 2023