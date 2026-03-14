Трендафилов: Без работници нема ни држава ни власт! Не ви се плашиме!

Протестот на работниците денеска започна од Работничкиот дом, ќе помине покрај Собранието и Стопанската комора, за да заврши пред Владата.

Барање се исти -минималната плата да се зголеми на 600 евра и линеарно зголемување на сите работнички плати за 6.000 денари. Според податоците на Управата за јавни приходи, на кои се повикува синдикатот, околу 160.000 работници примаат плата под прагот на сиромаштија-

-Денес огромен број работници беа спречени да дојдат затоа што им се закакануват. Затоа што ги уценуваат по губење на нивните работни места по распоредување и губење на нивната плата. Но без оглед на тоа- Не ви се плашиме. Дојдовме за зголемување на платите и ќе дојдеме пак. Покажавме и дека 21 човек на улица вршат работа да прават нервоза кај газдите. Покажавме дека можеме и многу повеќе. Денес им покажуваме дека можеме и највеќе затоа што без работници нема држава, а нема ниту власт. Продолжуваме пред Собраненито, пред газдите, пред Стопанската комора и завршуваме пред Владата- Слободан Трандафилов од ССМ.

Минималната плата во државата мора да се зголеми во текот на март, бидејќи работниците со својот труд ја заработуваат и заслужуваат повисоки примања, порача претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Тој рече дека зголемувањето на минималната плата е неопходно во услови кога трошоците за живот постојано растат, а голем број работници едвај ги покриваат основните потреби.

„Сметаме дека во месец март мора да се зголеми минималната плата, затоа што тие не ја даваат, туку затоа што ние како работници ја заработуваме и затоа што им заработуваме многу повеќе од тоа што тие не плаќаат“, изјави Трендафилов.

Според него, сегашните предлози за усогласување на минималната плата се недоволни и не ја следат реалната состојба со цените и животниот стандард.

ССМ го отфрла законското усогласување од 1.667 денари со конкретен аргумент: само во последните два месеца вредноста на синдикалната минимална кошница пораснала за 2.000 денари – усогласувањето не го покрива ни растот на трошоците за живот.

Актуелната минимална плата изнесува приближно 397 евра, додека синдикалната потрошувачка кошница за јануари надминала 66.000 денари. Со законското решение минималната плата ќе изнесува околу 26.000 денари – најнизок минималец во регионот, освен Косово.

Од ССМ посочуваат дека растот на цените на храната, енергијата и другите основни производи значително го оптоварува домашниот буџет на граѓаните, поради што синдикатот смета дека е потребно поголемо зголемување на минималната плата.

Синдикатот и понатаму ќе продолжи да се залага за подобрување на работничките права и за повисоки плати, со цел да се обезбеди подобар животен стандард за работниците во државата.

Работничкиот протест, организиран од Сојузот на синдикатите на Македонија, започна денес со почеток во 12:05 часот пред Работничкиот дом во Скопје, на улицата „Мирче Ацев“ во општина Центар.

По протестот, ССМ останува на најавата за 24-часовен генерален штрајк кој овој пат ќе го опфати и приватниот сектор.