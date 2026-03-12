Трамп за Иран: Победивме, но не сакаме да си одиме предвреме

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека „ја добиле војната со Иран, но дека САД ќе останат во борбата за да го завршат она што го започнаа“.

„Никогаш не е добра идеја да се каже прерано дека сте победиле. Ние победивме“, рече Трамп на настан за време на кампањата во Хеброн, Кентаки. „Во првиот час, заврши.“ Тој рече дека САД „уништиле 58 ирански воени бродови“.

Трамп се двоумеше во врска со Иран, припишувајќи ѝ на американската војска значително слабеење на вооружените сили на Иран, но се спротивставуваше на брзо завршување на конфликтот.

„Не сакаме да си одиме предвреме, нели?“, рече Трамп. „Мора да го завршиме она што го започнавме.“ Тој рече дека САД „виртуелно го уништиле Иран“. Претседателот се чинеше дека сигнализира дека САД засега ќе ја продолжат борбата.

„Не сакаме да се враќаме на секои две години“, рече тој.

Во интервју за локалните медиуми, Трамп исто така рече дека малку ќе ги намали стратешките резерви на нафта. Американскиот претседател, исто така, истакна дека одлуката на Меѓународната агенција за енергетика (ИЕА) за ослободување на нафта од стратешките резерви ќе доведе до значително намалување на цените на нафтата.

„Со задоволство објавувам дека претходно денеска Меѓународната агенција за енергетика се согласи да координира ослободување на рекордни 400 милиони барели нафта од различни национални резерви на нафта низ целиот свет, што ќе доведе до значително намалување на цените на нафтата додека ја завршуваме оваа закана за Америка и светот“, рече Трамп.