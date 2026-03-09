Трамп: Војната со Иран е „речиси целосно завршена“

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска за американската телевизија CBS News изјави дека смета оти војната со Иран е во голема мера завршена.

– Мислам дека војната е многу завршена, речиси целосно – рече Трамп во телефонско интервју, пренесе ДПА.

– Тие немаат морнарица, немаат комуникации, немаат воздухопловни сили. Нивните ракети се сведени на поединечни истрели. Нивните дронови се разнесуваат насекаде, вклучително и нивните капацитети за производство на дронови. Ако погледнете, ним не им остана ништо. Нема ништо преостанато во воена смисла – рече тој.

Трамп додаде дека САД се „многу понапред“ од неговата првична проценка за временска рамка од четири до пет недели.

Израелските и американските сили го нападнаа Иран на крајот на февруари, таргетирајќи го политичкото и военото раководство на земјата, заедно со неговата противвоздушна одбрана, морнарицата, воздухопловните сили и другите воени капацитети.

Откако почнаа нападите, Трамп изјави дека очекува кампањата да трае четири до пет недели. На крајот на минатата недела, портпаролката на владата, Керолин Ливит, спомена период од четири до шест недели.