Трамп најави нов напад со царини врз ЕУ

Претседателот на САД, Доналд Трамп, објави дека неговата администрација ќе ги зголеми царините за автомобили и камиони од Европската Унија на 25 проценти уште следната недела, обвинувајќи го Брисел дека не го почитува претходно договорениот трговски договор.

Ова е нов потег што би можел дополнително да ги заостри трговските односи меѓу САД и ЕУ, особено во автомобилскиот сектор.

Еве ја објавата на Трамп:

„Со задоволство објавувам дека, поради фактот што Европската Унија не го почитува нашиот целосно договорен трговски договор, следната недела ќе ги зголемам тарифите што ги наплаќаме на Европската Унија за автомобили и камиони што влегуваат во Соединетите Американски Држави. Тарифата ќе се зголеми на 25 проценти.

Сосема е јасно и договорено дека ако произведуваат автомобили и камиони во американските фабрики, нема да има тарифи.

Голем број фабрики за автомобили и камиони во моментов се градат, со инвестиции што надминуваат 100 милијарди долари, што е рекорд во историјата на производството на автомобили и камиони.

Овие фабрики, кои вработуваат американски работници, наскоро ќе бидат отворени – ништо слично на она што се случува во Америка денес, никогаш не се случило!

Ви благодарам за вашето внимание по ова прашање“, рече Трамп.