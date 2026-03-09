Трамп: Краткорочниот скок на цената на нафтата е мала цена што треба да се плати за светскиот мир

09/03/2026 08:32

Претседателот на САД, Доналд Трамп, се огласи на социјалната мрежа Truth Social откако светските цени на нафтата се искачија на повеќе од 100 долари за барел, како резултат на војната што САД и Израел ја водат против Иран од минатата недела.

Како и секогаш, Трамп ги минимизираше негативните ефекти од војната, велејќи дека дури и со зголемувањето на цената, „вредело“.

„Краткорочните цени, кои масовно ќе паднат кога ќе биде уништена нуклеарната програма на Иран, се мала цена што треба да се плати за САД и светот за да постигнат мир и безбедност“, рече Трамп.

Тој додаде дека „само будалите би размислувале поинаку“.

Огромниот скок на цените на нафтата почна да се гледа низ целиот свет, каде што цените на горивата растат.

Во делови од САД, цената на горивото се искачи над четири долари за галон (1,06 долари за литар), што може да биде огромен проблем за Републиканската партија и Трамп на ноемвриските избори оваа година.

Иако Вашингтон очекуваше војната да заврши релативно брзо, особено по атентатот врз ајатолахот Али Хамнеи, конфликтот не е завршен, а Иран дури најавува дека ќе ги засили нападите во следните неколку дена, откако синоќа го објави името на новиот лидер, Моџтаба Хамнеи. 

Поврзани содржини

„Темно, како нашата иднина“: Иранците ја опишаа катастрофата откако беа бомбардирани нафтените депоа во Техеран
Катар уапси 313 лица од различни националности за снимање нелегални видеа и ширење дезинформации
Досега 10 бродови нападнати во Ормудскиот теснец. Прометот на нафта намален за 90%
Европа станува најголем увозник на оружје во светот
Зелените победија на регионалните избори во Баден-Виртемберг
Државната нафтена компанија на Бахреин прогласи виша сила и ги запре испораките на нафта
Израел започна нов бран напади врз цели во Иран и Либан
Беше војник во војната со Ирак, сега го води Иран: кој е Моџтаба Хамнеи, новиот врховен лидер

Најчитани