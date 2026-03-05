Трамп ја смени Кристи Ноем, стана голем товар за него

Американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокот на социјалните мрежи изјави дека ја сменил министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем и дека го именува сенаторот од Оклахома, Марквејн Малин, за нејзина замена.

Трамп се заблагодари на Ноем за нејзината служба, велејќи во својот пост на Truth Social дека „имала бројни и спектакуларни резултати (особено на границата!)“ и дека „ќе се пресели за да биде специјален пратеник за Штитот на Америка, нашата нова безбедносна иницијатива на западната хемисфера“.

Тој рече дека Малин ќе ја преземе функцијата на 31 март. Не беше веднаш јасно дали Трамп планира трајно да го номинира Малин за позицијата.

Трамп обожува да го гледа Малин на телевизија, рекоа помошниците, што одигра улога во одлуката на претседателот да го избере за позицијата. Трамп му се јавуваше на Малин по борбените интервјуа за да го пофали, а персоналот на Белата куќа честопати го испраќаше сенаторот да прави вести на кабелските канали околу големите моменти за администрацијата.

Ноем, која беше назначена од Трамп да го води Министерството за внатрешни работи на почетокот на неговата администрација, се соочува со растечки критики поради нејзиното однесување на таа позиција, вклучувајќи ја и нејзината наводна романтична врска со нејзиниот главен советник, распределбата на неочекуваното количество пари што го доби одделот – особено за скапа рекламна кампања во која таа беше истакната – и нејзините спротивставени искази за фаталните инциденти во кои беа вклучени федерални агенти за имиграција.

Сегашни и поранешни функционери за внатрешна безбедност приватно прашуваа колку долго министерката ќе остане на функцијата по она што го сметаа за низа погрешни чекори. Тие вклучуваат повеќе пропусти да ја информира Белата куќа и нејзините одговори за време на две конгресни сослушувања оваа недела.

Трамп изјави дека не одобрил рекламна кампања за безбедност на границите вредна 200 милиони долари, во која учествуваше Ноем.

„Никогаш не знаев ништо за тоа“, изјави претседателот за Ројтерс во телефонско интервју денес.

Официјален претставник на Белата куќа кој рече: „ПОТУС не одобрил рекламна кампања вредна 220 МИЛИОНИ долари. Апсолутно не.“

Ноем – која го надгледуваше агресивното и многу контроверзно пресретнување на имиграцијата од страна на Трамп – вчера беше прашана и од демократите и од републиканците пред панел на Сенатот за договорот и процесот за избор на компаниите.

Како одговор на прашањата од сенаторот од Републиканската партија, Џон Кенеди, Ноем тврдеше дека Трамп знаел за нејзината одлука да го одобри договорот за рекламите за гранична безбедност, во кои таа е истакнато претставена, вклучувајќи сцена снимена на коњ на планината Рашмор во матичната држава на поранешната гувернерка на Јужна Дакота.

Кенеди, исто така, истакна дека договорот за снимање на рекламите бил доделен на стратешка група водена од сопругот на поранешната портпаролка на Ноем, Триша Меклафлин.

Ноем во вторник изјави дека договорот бил доделен преку „конкурентен процес“ и дека не биле вклучени политички назначени лица. Вчера, таа рече дека во договорот „сè направено законски“.

Трамп беше лут на тоа како поминаа сослушувањата

Откако се случија фаталните пукотници на американските граѓани Рене Гуд и Алекс Прети во Минеаполис и контроверзните одговори на Ноем, Трамп ги прашуваше сојузниците што мислат за неа.

Некои високи функционери на Белата куќа долго време беа фрустрирани од Кори Левандовски, главниот помошник на Ноем и предмет на некои остри прашања за време на конгресните сослушувања оваа недела.

Трамп го испрати граничниот цар на Белата куќа, Том Хоман, во Минеаполис во јануари по двете убиства, за да ги реши проблемите на теренот таму, очигледна прекор за начинот на кој Ноем ја ракуваше ситуацијата. Хоем и Ноем имаат долгогодишна караница и ретко разговараат, според повеќе сегашни и поранешни функционери.