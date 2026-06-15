Трамп ја предупредува Франција: Ќе ставам царини на вашето вино

Претседателот Доналд Трамп во понеделник предупреди дека САД „нема да имаат друг избор“ освен да воведат царина од 100% на француските вина, освен ако Париз не го укине својот дигитален данок на американските технолошки гиганти.

„Ги замолив да не им наплаќа на американските компании, а ако го сторат тоа, немам друг избор освен да ставам царина од 100% на целиот шампањ и целото вино што доаѓа од Франција“, изјави Трамп за Њујорк пост во интервју.

„Сè што треба да направи [Макрон] е да се ослободи од данокот на промет и тој нема да има таков притисок.“

Службениците на Белата куќа и Елисејската палата не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Алкохолот е меѓу најголемите извозни производи на ЕУ во САД, во вредност од околу 9 милијарди евра (10,46 милијарди долари) во 2024 година, според Евростат, а одредени производи како коњакот и шампањот Реми Мартин мора да се произведуваат во одредени европски региони.

Од 2019 година, Франција воведе данок од 3% на приходите од дигитални услуги генерирани во Франција од компании со приходи поголеми од 25 милиони евра таму и 750 милиони евра низ целиот свет.