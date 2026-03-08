Трамп го обвини Иран дека сам го нападнал женското училиште

Американскиот претседател Доналд Трамп во саботата го обвини Техеран за напад врз женското училиште во јужен Иран, во кој загинаа повеќе од 160 лица. Според анализата на „Њујорк тајмс“, училиштето во Минаб било бомбардирано за време на американските напади врз блискиот воен објект управуван од Револуционерната гарда.

Досега, меѓународните медиуми не пронајдоа докази дека училиштето било користено за воени цели. Трамп им рече на новинарите во „Ер форс уан“ дека САД не се одговорни за нападот. „Според мое мислење, врз основа на она што го видов, Иран го стори тоа“. „Тие се, како што знаете, многу неточни со својата муниција. Тоа е она што го направи Иран“, повтори тој.

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет, кој патуваше со Трамп, рече дека САД го истражуваат нападот. „Њујорк тајмс“ анализираше сателитски снимки, објави на социјалните медиуми и потврдени видеа кои укажуваат дека училиштето било погодено во исто време кога американските напади врз соседната поморска база.