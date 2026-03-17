Трамп бара од морнарицата да го направи невозможното: Одбраната на танкерите во Ормуз е како играта „Потопување бродови“

Најавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека американската морнарица ќе го деблокира Ормускиот теснец и ќе обезбеди сообраќај на танкери и извоз на нафта од регионот е задача што ќе биде тешко да ја изврши дури и најсилната морнарица во светот.

Кога во средината на 1987 година, во војната меѓу Ирак и Иран, двете страни започнаа „војна со танкери“ напаѓајќи бродови што извезуваат иранска и ирачка нафта, Американците ја започнаа операцијата „Одлична волја“.

Во претходно споменатата операција, американската морнарица има задача да го заштити извозот на кувајтска нафта од Персискиот Залив, каде што двете страни спроведуваат активни борбени операции на море, копно и воздух.

Оваа операција е единственото и најважното искуство за она што Трамп го бара и очекува од Петтата флота и Централната команда на американската армија (CENTCOM), која треба да влезе во Персискиот Залив покриена со ирански беспилотни летала и ракети и да обезбеди транспорт на танкери.

Предизвикот на доктрината на Картер и искуството од осумдесеттите години

Упорното инсистирање на Доналд Трамп за поморско деблокадирање на Персискиот Залив и уништување на иранската морнарица, како и противбродски ракети, не е нешто што е автентичен императив само на оваа администрација и само на оваа војна.

Откако Советите го нападнаа Авганистан во 1979 година и по револуцијата во Иран, Соединетите Држави увезуваа 55 проценти од својата нафта за домашниот пазар. Нафтата се увезуваше од земјите од Заливот, а поради тектонските промени во регионот, Американците бараа стратешка рамка за да го обезбедат увозот на нафта од Персискиот Залив, за да не биде никогаш повеќе доведен во прашање.

Во јануари 1980 година, американскиот претседател Џими Картер усвои и објави документ што подоцна ќе биде познат како доктрина на Картер, чија фундаментална стратешка определба е: „САД воено ќе го бранат пристапот до нафта од Персискиот Залив и безбедноста на преминот низ Ормуз, бидејќи тие се клучни за глобалната економија“.

Како директна последица на Картеровата доктрина, во 1980 година беше формирана посебна команда за регионот на Персискиот Залив, која тогаш се нарекуваше Заедничка работна група за брзо распоредување, или денес попозната како Централна команда на американската армија (CENTCOM).

Американците ја операционализираа доктрината на Картер за прв пат за време на „танкерската војна“ меѓу Иран и Ирак, за време на која беа забележани сите предизвици за зачувување на морскиот пат низ тесниот Ормуски Проток и плиткиот Персиски Залив.

Тесниот поморски коридор низ Персискиот Залив, кој е значително потесен од очекуваното, беше брзо миниран од иранските поморски сили додека ирачките авиони со противбродски ракети Exocet се движеа од воздух. И потоа се случи она што американските адмирали сè уште се плашат денес, две противбродски ракети Exocet силно ја погодија американската ракетна фрегата USS Stark во мај 1987 година.

По ударот на фрегатата USS Stark, Американците испорачуваат помоќни поморски сили, чија сила се зголемува на повеќе од 30 бродови. Во овој период, кувајтските танкери што менуваа знамиња беа придружувани од американски ракетни фрегати до април 1988 година, кога иранска поморска мина експлодираше под ракетната фрегата USS Samuel B. Roberts за време на придружба на конвој, создавајќи дупка од пет метри.

Американскиот одговор беше да се започне операцијата „Молитвена богомолка“, при што беа уништени неколку ирански нафтени бунари, воени бродови и позиции на единици со крстосувачки ракети. Во однос на осумдесеттите години и онаа на Иран, па дури и онаа на американската морнарица, сегашните поставки се значително различни, но основната поставка е иста – полесно е континуирано да се блокира Хормуз отколку да се деблокира.

Победа на море без морнарица

Американското форсирање на информации за потонувањето на иранските воени бродови е впечатливо уште од почетокот на операцијата „Епски бес“. Општоприфатена проценка е дека во иранската морнарица има помеѓу 30 и 40 површински бродови и подморници. Секоја земја што извезува енергетски производ и има своја трговска флота, исто така, има потреба од воена флота способна да ги заштити водните патишта и коридорите.

Сепак, Иран сигурно може да се справи без морнарицата, а американското форсирање на информации за бројот на потонати бродови произлегува од таласократската ориентација на американската воена моќ, за која морнарицата е нејзин најсилен адут. Од друга страна, во 21 век, имаме активен конфликт во кој украинската морнарица без бродови ја победува третата најголема морнарица во светот.

И ја победува со асиметричен модел на поморска борба на кој се потпира и Иран, на што сите фактори се во прилог против Украинците. Плиткоста на Персискиот Залив, со длабочина од 60 метри во најдлабоката точка, што претставува тесен поморски коридор, го насочува поморскиот сообраќај и ги олеснува нападите врз танкери.

Во таков плиток Залив, поморските мини, од кои иранската морнарица има над 5.000 (според проценките од отворени извори), претставуваат закана за која Американците се повеќе свесни од кој било друг по инцидентот во 1988 година. Во овој поглед, промената на знамињата на танкерите и промената на нивните дестинации може да претставува само ограничена можност за премин преку Ормуз.

И покрај американското бомбардирање на позициите на иранската армија и Корпусот на Исламската револуционерна гарда, од каде што се лансираат противбродски ракети и беспилотни летала, иранските сили сè уште не се уништени.

Дополнителен предизвик е опасноста од уште еден инцидент од 1988 година, кога американскиот ракетен крстосувач „УСС Винсенс“ го помешал патничкиот авион на летот 655 на „Иран Ер“ со воен и го соборил, при што загинале 290 луѓе, меѓу кои и 66 деца.

Адмиралите на европските морнарици се свесни за сето погоре наведено и одбиваат да учествуваат во новата фаза од американскиот напад врз Иран. Влогот е превисок, а профитот, освен стратегијата за излез од војната, е сè уште минимален. Од друга страна, ако европските морнарици можат да го отфрлат Трамп, поморските сили на Петтата флота на американската морнарица немаат таква шанса.