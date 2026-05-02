Трагедија во Тексас: Цел тим на пиклбол загина во авионска несреќа

Мал авион што ги превезуваше членовите на клубот за пиклбол „Амарило“ од Амарило, Тексас, се урна во Вимберли, југозападно од Остин, околу 23 часот во четврток, соопштија официјални лица.

Сите пет лица во авионот беа прогласени за мртви на местото на настанот, потврди наредникот Били Реј од Одделот за јавна безбедност на Тексас.

Клубот за пиклбол „Амарило“ потврди дека Серен Вилсон, Брук Скајпала, Стејси Хедрик, Глен Аплинг и Хајден Дилард загинаа во несреќата.

„Денес клубот доби ужасна вест; сите мора да жалиме за загубата на пет члена на нашето семејство пиклбол „Амарило“, се вели во соопштението на клубот. „Ве молиме да ги чувате нивните драгоцени семејства во вашите мисли и молитви.“

Тенискиот клуб за поддршка на AHS му оддаде почит на Серен Вилсон, поранешна ученичка од средното училиште „Амарило“ и членка на тенискиот тим „Сенди“, чија смрт длабоко ја потресе заедницата.

„Таа беше постојан поддржувач на Санди Тенис и личност која вложи толку многу во оваа програма и играчи“, објавија тие на Фејсбук. „Серен беше неизмерно сакана, а нејзиното присуство, охрабрување и дух ќе им недостигаат на многумина.“

Службениците изјавија дека прелиминарната истрага покажала дека авионот „се движел со голема брзина во моментот на ударот“ и се запалил при ударот.