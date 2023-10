Трагедија кај Венеција: Автобус се запали по пад од надвозник, најмалку 21 загинат, има и деца

Најмалку 21 лице загина вечерва во страшна несреќа кога автобус излетал од надвозникот Либерта во италијанскиот град Местре, по што се запалил.

Според првите информации, загинале најмалку 20 лица, меѓу кои и две деца, од кои некои се јагленисани, додека четириесетина лица се повредени.

Според тамошните медиуми, петмина повредени малолетници се пренесени во болница.

Автобусот испаднал од надвозникот и се запалил.

Terrifying! Apparently the bus hit a guardrail and plunged off an overpass. #Venice #Venizia pic.twitter.com/l3wLrUVnLz

Автобусот службено е возило на Ла Линеа, пренесува „Ла Стампа“. Возилото не било на редовна линија, туку било изнајмено за специјализиран превоз на патници што бил ангажиран од камп за превоз на туристи.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL

Пожарникарите објаснија дека автобусот се запалил по сообраќајна несреќа.

– Најмалку дваесет мртви, огромна трагедија. Автобусот се движеше од Венеција кон Маргера – објави градоначалникот Луиџи Бруниаро.

Надлежните најавија дека постои можност во возилото да останат заробени повеќе луѓе и дека се работи на нивно спасување.

#BREAKING: In #Venice, Northern Italy, a bus has fallen off a bridge this evening.

There are many casualties, according to Mayor Luigi Brugnaro. Media reports indicate at least 20 people have died.pic.twitter.com/4Zc7pDINET

