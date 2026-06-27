Товарно возило излетало од патот кај Ореовец, загина 58-годишен возач од Битола

27/06/2026 16:31

Вчера, во 17:50 часот во СВР Битола e пријавено дека на магистралниот пат  Градско- Прилеп, кај с.Ореовец, товарно возило „мерцедес” со приклучно возило, со битолски регистарски ознаки, управувано од С.А.(58) од Битола, излетало од патот. 

Во несреќата починал С.А., а смрт констатирал лекар од Итна медицинска помош Прилеп.

По наредба на јавен обвинител, телото е предадено за обдукција, а увидот го извршила увидната екипа на СВР Битола.

Поврзани содржини

Гостиварец сакал да си купи возачка дозвола – му зеле 1.200 евра, а возачка не добил
Сообраќајка на Плетвар, едно лице загина. Колоната е долга 20 километри
Се преврте приколка од товарно возило на автопатот кон Гевгелија, причинета материјална штета
Натепан вработен во спортска обложувалница во Аеродром
Скопјанец во Крива Паланка се обидел да измами повозрасна жена за сума од 35.000 евра
Екстрадиран Саит Саитов кој во јануари избега во Србија откако прегази жена во Капиштец
Кривична за сопственичката на кравите од кривопаланечко, нападнала вработени во АХВ
Полицаец од Прилеп ќе одговара кривично за оддавање службена тајна – споделил искази со адвокат на осомничено лице

Најчитани