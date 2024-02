Товарен брод удри во мост во Кина – автомобили и автобус паднаа во реката (видео)

Утрово, во кинескиот град Гуангжу товарен брод удри во мост, при што во реката паднаа пет возила; вклучително и јавен автобус.

Државните медиуми наведуваат дека во несреќата загинале две лица, а уште три се водат како исчезнати. На снимката од местото на настанот се гледа скршен дел од мостот и товарен брод под него. Инцидентот се случил во 05:30 часот по локално време. Властите го приведоа капетанот на бродот и ги евакуираа луѓето што живееја во близина.

Two people have died and three remain missing after a container ship collided with the pillar of a bridge over a river in #Guangzhou early on Thursday morning.

The bridge fractured and some vehicles fell into the water.

