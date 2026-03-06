Тошковски убеден дека може да се подобри заштитата на жртвите на семејно насилство

Еден од најголемите проблеми во случаите на семејно насилство е кога жртвата ја повлекува изјавата дадена пред полицијата, изјави денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пред почетокот на тркалезната маса на тема „Предизвици во обезбедувањето поддршка и заштита на жртвите на насилство врз жени и семејно насилство“.

– Можам да претпоставам дека најголемиот дел се под притисок на насилникот и не можеме во никој случај да ја окривиме жртвата зошто ја повлекла изјавата што ја дала, но мораме да најдеме поефикасен одговор на ваквите случувања. Имаме во рамки на сегашната регулатива можности поефикасно да работиме како институции и затоа сме овде, и затоа ќе разговараме и ќе се координираме да најдеме решение 24/7 системот да одговори не само од аспект на МВР, туку од аспект на Центарот за социјални работи, од аспект на Јавно обвинителство, од аспект на Кривичен суд, на невладини организации, поддршка на жртвите, можам да кажам и од аспект на секој еден македонски граѓанин кој ќе констатира фактичка состојба каде имаме потенцијално семејно насилство да ја информира македонската полиција, да реагираме, рече Тошковски. Ја уверувам јавноста дека секој еден полицаец ќе даде максимум од себе за спречување на какво било насилство, особено насилство на малолетни деца, како и дека има многу чекори што треба да се подобрат, рече Тошковски.

Одговарајќи на новинарско прашање во врска со пријавата на семејно насилство во Кисела Вода синоќа каде бил испукан куршум, Тошковски рече дека бил информиран од началникот на СВР Скопје и дека потенцијалниот сторител е задржан во полициска станица и за него ќе се преземат дејствија согласно првичната фактичка состојба.

– Битно е дека во конкретната ситуација за среќа нема смртни последици, рече министерот за внатрешни работи додавајќи дека бил информиран оти синоќа имало уште еден случај на потенцијално семејно насилство и оти и во тој случај насилникот е задржан во полициска станица.

Тошковски вели дека ова е можеби поврзано со тоа што се случува во последно време жрвите да се охрабруваат што повеќе да пријавуваат семејно насилство или тоа што новинарите пишуваат повеќе за ваквите случаи.

– Сигурен сум дека јавното говорење за ваков тип на насилство и брзата интервенција од страна на сите учесници ќе дадат резултати. Ова е еден проблем што ја тишти македонската држава, проблем кој го имаме и за којшто ќе мора да се зборува гласно, ќе мора да се даде внимание од секој еден македонски граѓанин, особено од страна на институциите, се со цел да имаме подобар институционален одговор во иднина, максимално да ги искористиме нашите капацитети да не ни се случуваат вакви несакани настани. Денеска ќе подискутираме за овие несакани настани. Се надевам дека ќе донесеме заклучоци кои ќе бидат имплементирани во иднина за максимално брзо, но и максимално праведно да се постапи во секој еден конкретен случај, а притоа жртвата да биде навремено излолирана од страна на насилникот, изјави Тошковски.

Првичната тема што најави дека ќе ја отвори на Конференцијата по препорака на фелата е тоа како максимално брзо институциите да интеревенираат кон конкретен насилник, без оглед на тоа домот чиј е, и тој да биде најбзо што може изолиран, тргнат настрана, семејството да биде заштитетно особено децата, се со цел да немаме дополнителни несакани последици.

Конференцијата се одржува по настанот во понеделникот кога мајка заедно со нејзината ќерка падна од балкон од шест кат по што беше соопштено дека таа со години се соочувала со семејно насилство од својот сопруг кој е во притвор.