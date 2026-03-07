Тошковски бара поефикасен одговор од институциите, а тој води институција, велат од СДСМ

Само неколку часа откако министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави „брзи законски измени“ и поефикасна заштита на жртвите, полициските билтени продолжија да носат случаи што звучат како аларм наместо статистика: напад врз малолетно девојче во семејниот дом, обљуба и присилно задржување на млада жена, како и закани со огнено оружје кон сопруга и ќерки.

Уште колку животи треба да згаснат за Тошковски да поднесе оставка?, се вели во соопштението о на СДСМ.

„Панче Тошкоски самиот на себе си покажа дека треба да си даде оставка.

Вели дека „потребен е поефикасен институционален одговор„ за спречување на семејното насилство.

Па кој ја води една од најголемите институции – МВР? Опозицијата? Или Панче Тошковски?

Од кого бара поефикасен одговор Тошковски? Од себе?

До толку бега од одговорноста што како да е опозиционер, спремен е од самиот себе си да бара поефикасен одговор само да не даде оставка.

Уште колку жртви, уште колку случаи треба трагично да завршат за Панче Тошковски да си поднесе оставка?

Не е само последната трагедијата во која згаснаа животите на мајка и дете и коа ја потресе целата јавност.

Премногу трагедии, премногу згаснати човечки животи, премногу жртви поради сериозните пропусти во системот на МВР.

За случајот со трагедијата во Капорш две години имало дури 12 пријави за семејно, физичко и психичко насилство. МВР на Тошковски потфрлил.

За случајот со семејно насилство во Велес каде беа загубени два човечки животи исто така пропусти на МВР.

За случајот со серискиот убиец во Старо Нагоричане каде има 5 жртви исто така пропусти на МВР.

За трагедијата во Кочани исто така.

Сите овие случаи, сите овие трагедии го потврдуваат распадот на институциите и неспособноста на раководството на МВР да обезбеди заштита на граѓаните.

Наместо одговорност, јавноста гледа обиди Тошковски да ја побегне од одговорноста преку дефокус и медиумски кампањи.

Дефокусот нема да ги врати жртвите. Оставка на Тошковски е минимум политичка одговорност и единствениот морален чекор по ваков трагичен институционален неуспех на МВР.