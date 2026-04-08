Топењето на мразот ќе ги открие ресурсите на Антарктик – кој има право на нив?

Затоплувањето на климата би можело да открие парче земја без мраз на Антарктикот со големина на Пенсилванија до 2300 година, што би можело значително да ја промени геополитиката на Антарктикот, како и географијата на континентот.

Студијата, објавена во списанието Nature Climate Change, е првата што во проекциите за појава на земја без мраз на Антарктикот го вклучува начинот на кој земјата под тешките ледени покривки се издига по нивното повлекување.

Резултатите покажуваат дека климатските промени би можеле да откријат потенцијално вредни минерални ресурси, што би можело да предизвика повторно преговарање за меѓународните договори што моментално го регулираат Антарктикот.

Како што се појавува повеќе земја без мраз, рече Ерика Лукас, геофизичар на Универзитетот во Калифорнија, Санта Круз, земјите може да покажат поголем интерес за нејзиниот минерален потенцијал. Лукас е водечки автор на новата студија.

Под антарктичкиот леден покрив е разновиден пејзаж со планини, кањони, долини, па дури и вулкани. Како што климата се затоплува, ледената покривка постепено се повлекува, откривајќи дел од тоа земјиште.

Сепак, претходните проекции ги земаа предвид само промените на рабовите на мразот – односно како ќе се промени просторниот обем на ледената покривка. Симулациите на идната достапна копнена површина на Антарктикот не го вклучуваа подигнувањето на земјиштето по повлекувањето на мразот, ниту ефектот на различните сценарија за нивото на морето врз количината на земјиште без мраз.

Лукас ги вклучи овие фактори во своите проекции користејќи ги очекуваните промени на нивото на морето, податоците за дебелината на литосферата на Земјата и проценките за тоа како отсуството на гравитационото влијание на ледената покривка би влијаело врз подигнувањето на земјата.

Студијата проценува дека до 2300 година, 120.610 квадратни километри земјиште без мраз би можеле да се појават во сценариото со високо топење, 36.381 квадратни километри во средното сценарио и 149 квадратни километри во сценариото со ниско топење.

„Знаеме дека веќе имавме повлекување на мразот и линии на контакт со земјата во последните неколку децении“, рече Лукас, па затоа овие резултати не се изненадувачки.

Политика на Јужниот Пол

Областите за кои се проценува дека ќе станат без мраз до 2300 година содржат познати или сомнителни наоѓалишта на бакар, злато, сребро, железо и платина – клучни индустриски минерали и вредни метали. Особено, студијата истакнува дека најголемите промени веројатно ќе се случат на териториите што ги бараат Аргентина, Чиле и Обединетото Кралство, каде што се наоѓаат разни минерални ресурси.

Во моментов, комерцијалната експлоатација на минерали на Антарктикот не е дозволена, иако Антарктичкиот договор дозволува активности поврзани со минерални ресурси исклучиво за научни цели.

Ако експлоатацијата на ресурси стане полесна, земјите со територијални претензии би можеле да имаат поттик повторно да преговараат за тие правила, велат авторите на студијата. Првата можност за ова е 2048 година, кога потписниците на договорот можат да иницираат преглед на протоколот за животна средина.

Авторите сугерираат дека овие промени би можеле да извршат притисок врз правната рамка што ги регулира активностите поврзани со минералните ресурси.

„Тоа е реална проценка“, рече Тим Стивенс, професор по меѓународно право на Универзитетот во Сиднеј, кој не беше вклучен во студијата. Сепак, тој додава дека е малку веројатно дека самото појавување на ново копно без мраз ќе доведе до големи промени во управувањето со Антарктикот.

„Континентот ќе продолжи да остане многу предизвикувачка средина за искористување на ресурсите“, рече тој, додавајќи дека промените би можеле да поттикнат поголема соработка и посилен фокус на заштитата на животната средина во рамките на Антарктичкиот договор.