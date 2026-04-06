Топ разнесе човек во Загорје на традиционална манифестација

Маж загина попладнево во Двор Велики Табор во општина Десиниќ, откако се случи несреќа со топ за време на традиционална манифестација.

Според информациите објавени од Zagorje.com, трагедијата се случила на Велигденски понеделник за време на пукањето на топот.

Според сведоците, топот прво погрешно испукал, а потоа испукал.

Сведоците тврдат дека топот не успеал да испука неколку пати по ред, по што испукал еден истрел.

„Кога отишле да го полнат следниот пат, топот одеднаш испукал“, рекле сведоците, додавајќи дека човекот што го полнел бил убиен.

Еден од сведоците ја опишал сцената како исклучително тешка.

„Ужасна сцена. Не можам ни да ви ја опишам. Ужас. Топот растргнал човек на парчиња“, изјавил тој за Zagorje.com.

Полиција: Едно лице загинало

На местото на настанот пристигнале брза помош и полиција.

Полициската управа Крапина-Загорје потврдила дека ја добиле пријавата во 15:15 часот. преку Центарот 112.

„Околу 15:15 часот во градот Хум Кошнички, едно лице е смртно повредено при истрел од топ. Во тек е истрага на лице место и кривична истрага“, соопшти полицијата.

Околностите на несреќата сè уште не се познати и ќе бидат утврдени за време на истрагата на лице место.