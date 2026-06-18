„Тони“ го заслужи местото во „Галимар“: Румена Бужаровска трет пат објавена во реномираната издавачка куќа

18/06/2026 08:26
Угледната француска издавачка куќа „Галимар“ пред 475 француски книжари го претстави „Тони“ – првиот роман на нашата Румена Бужаровска, кој на македонски јазик доживеа четири изданија!
Претставувањето беше дел од промоцијата на романот, кој ќе се објави на 3 септември годинава, во превод на Клое Бијон. По збирките раскази „Мојот маж“ (2022) и „Не одам никаде“ (2025), ова е трето дело на Бужаровска што е препознаено и објавено од „Галимар“.
По излегувањето од печат во декември 2024 година, „Тони“ ги освои читателите во Србија („Бука“, 2025), Хрватска („Фрактура“, 2025), Црна Гора („Нова књига“, 2025) и Босна и Херцеговина („Бука“, 2025). Во мај годинава беше објавен и на шпански, од издавачката куќа „Едиторијал импедимента“ од Мадрид.
Во текот на следната година романот ќе биде објавен во Португалија, САД, Грција и Албанија.

Румена Бужаровска (1981, Скопје) е писателка, преведувачка и професорка. Авторка е и на четири збирки раскази преведени на повеќе од петнаесет јазици. Расказите од збирките Мојот маж и Не одам никаде добиле мноштво меѓународни признанија и рецензии и се поставени како шест театарски претстави во земјата и во странство. Бужаровска е авторка на Господ, па Америка (2024), збирка есеи, како и студија за хуморот во расказот За смешното (2012). Како книжевна преведувачка од англиски на македонски, превела дела од Џ. Д. Селинџер, Џ.М. Куци, Луис Карол, Труман Капоти и Фланери О‘Конор. Една е од трите авторки на феминистичкиот поткаст Радио Милева, а е и ко-авторка на инцијативата за раскажување женски приказни ПичПрич.Предава американска книжевност и преведување на Филолошкиот факултет во Скопје.

 

Поврзани содржини

Џијан Емин ќе диригира со Симфонискиот оркестар од Бамберг на концерт во Германија
Наум Пановски го одби Рациновото признание за 2026?
Нов проект ќе ги поврзе Банско, Дојран и Килкис во културно – туристичка рута
Промоција на „Ништо нормално“ од Симона Јованоска во Битола
Изложбата „Експериментален цртеж“ на ДЛУМ гостува во Белград
Зоран Анчевски: „Длабок простор“ е ново поетско патување во бесконечноста на јазикот и на битието
Фестивал на француски филм „Корзика во фокус“ од денеска до 20 јуни
Балетската претстава „Госпоѓа Бовари“ вечер на сцената на НОБ

Најчитани