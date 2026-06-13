Тодор Анѓушев на трибината на МАКО СИГРЕ: Батериските системи се следниот голем чекор во енергетиката
Новото клучно прашање во енергетскиот сектор е каде и како ќе се складира
произведената електрична енергија од обновливи извори, изјави Тодор Анѓушев,
управител на ЕМС во рамките на ФЕРО ИНВЕСТ, на стручната трибина „Складирање на
електрична енергија и интеграција на производство од обновливи извори – Предизвици и
решенија“, организирана од МАКО СИГРЕ на ФЕИТ во Скопје.
Тодор Анѓушев нагласи дека без батериски системи е невозможно целосно да се
искористи потенцијалот на обновливите извори на енергија, но дека поставувањето
батериски систем е многу посложено од градење сончева електрана.
,,Батериските системи се сложен енергетски објект, кој треба правилно да се
проектира, софтверски да се интегрира, да се усогласи со мрежните правила,
регулативите и пазарните механизми, и најважно-дневно да се управува“, – истакна
Анѓушев, кој нагласи дека е многу важно инвеститорите да проценат кој ќе им го
инсталира батерискиот систем, кој ќе се грижи за истиот, кој дневно ќе го програмира за
полнење и празнење и конечно, кој ќе им ја откупува произведената и складирана
електрична енергија.
Тодор Анѓушев даде конкретен пример преку батериските системи на ФЕРО ИНВЕСТ кои
се веќе реално поставени, поврзани на мрежа, стекнати со сите дозволи, и веќе подолг
период работат и се дел од комерцијална експлоатација без никаква техничка или
административна пречка.
ФЕРОИ НВЕСТ во 2025г. го изведе првиот батериски систем во Македонија кој беше
поставен на сопствена електрана, и кој според новите законски одредби, единствен имаше
градежна дозвола, согласност за приклучок на мрежа и лиценца за складирање електрична
енергија.
ФЕРО ИНВЕСТ досега учествуваше во изведување на над 250 MWh (мегаватчаса)
батериски системи за сопствените електрани и за електрани на клиенти.
Во реализација се уште околу 70 MWh батерии.
На панел-дискусијата на ФЕИТ учествуваа и претставници од клучните институции и
компании во енергетскиот сектор: Електродистрибуција, МЕПСО, МЕМО, ФЕРО
ИНВЕСТ и Интебако.
На дебатата се потенцира дека батеријата овозможува електричната енергија да се
складира во текот на денот, кога има високо производство од сонце, а пазарните цени се
ниски, и да се користи или продава во ноќните часови, кога нема сончево производство, а
побарувачката на енергија и пазарните цени се драстично повисоки.