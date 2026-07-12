Тинејџер избол со нож 14-годишно момче во Сарај

12/07/2026 15:19

Вознемирувачки инцидент се случил вчера меѓу тинејџери, овојпат во скопското село Сарај. Шеснаесетгодишно момче е уапсено откако со нож избодело две години помало момче, соопшти Министерството за внатрешни работи.

„На 11.07.2026 во СВР Скопје е пријавено дека околу 15:00 часот пред угостителски објект во с.Сарај, скопско по претходна расправија бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу 14-годишен малолетник и друг малолетник. По кратко време пред продажен објект се сретнале 14-годишникот и 16-годишен малолетник кој го нападнал со остар предмет при што му нанел тешка телесна повреда, а 14-годишникот му возвратил со тврд предмет и му нанел повреда“ соопшти ВР.

На 12.07.2026 околу 01:35 часот 16-годишиот малолетник е лишен од слобода од полициски службеници од СВР Скопје, извршен е службен разговор во полициска станица во присуство на родител и адвокат и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, информираат од МВР.

Поврзани содржини

Тројца планинари спасени на Шар Планина, едниот заврши во болница
Граната тешка 13,6 килограми отстранета од плажа на Дојранското Езеро
Словенец уапсен во Прилеп: Го симнал општинското знаме и го запалил
Почина градежен работник по пад од објект во Гази Баба на кој работел
Двајца припадници на „Беланоца“ уапсени во Драч (видео)
Обвинителот побара забрана за приближување на насилничките до жртвата по инцидентот во Аеродром
Тумбе кафе полно гранати и бомби од Првата светска војна
Македонски државјани дел од криминална банда уапсени во Драч

Најчитани