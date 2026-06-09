Тешко повреден работник на аеродромот во Охрид, паднал од кров

09/06/2026 13:35

Работник кој работел на кров на една од зградите на охридскиот аеродром паднал и се здобил со тешки повреди.

Според информациите на СВР-Охрид, вчера било пријавено дека, при извршување градежни работи на кров на една од зградите на Меѓународниот аеродром „Св.Апостол Павле“ во Охрид, паднал и со тешки телесни повреди се здобил еден работник, кој бил пренесен и задржан во болницата „Св.Еразмо“ на понатамошно лекување.

Полициски службеници излегле на местото и констатирале дека се работи за З.П.(44) од Кавадарци. Увид бил извршен и се работи на расчистување на случајот. 

Поврзани содржини

Жена со велосипед падна во шахта – тешко е повредена
Индиец почина во паркот „Жена – борец“ во Скопје
Истрага против двајца браќа за обид за убиство во Шишево
Три починати лица пронајдени на различни локации во Скопје, телата предадени на обдукција
Ја демнел поранешната сопруга: Со закани барал пак да живеат заедно
Удрил велосипедист, го однел во амбуланта и си заминал – Се пријавил сам додека полиција вршела увид
Кривична пријава за дебранец кој возел без возачка, во алкохолизирана состојба и ги нападнал полицајците
Пукал во соселанец и го повредил, полицијата го уапси

Најчитани