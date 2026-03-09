„Темно, како нашата иднина“: Иранците ја опишаа катастрофата откако беа бомбардирани нафтените депоа во Техеран

Густ црн чад сè уште се креваше на небото, ги покриваше улиците и автомобилите, балконите беа исполнети со црнo ѓубре, а токсичниот воздух ги полнеше белите дробови додека Техеран се будеше по ноќта воздушни напади врз нафтените складишта во градот во неделата.

Во пораките и гласовните белешки испратени до Гардијан, луѓето ја опишуваа ситуацијата во своите домови и на улиците како „апокалиптична“. Со затемнетото сонце, дезориентираните луѓе во главниот град на Иран мораа да ги вклучат светлата за да гледаат низ мракот.

Четири нафтени складишта и локација за логистика на нафта во и околу Техеран беа погодени. Локалните власти соопштија дека шест лица загинале, а 20 биле повредени на едно од местата.

Видеата споделени од граѓански новинари покажаа огромни пламени над небото на Техеран преку ноќ и чад што сè уште се извишува над објектите за складирање нафта. Додека дождот паѓаше врз градот со 10 милиони луѓе во недела наутро, властите предупредија на токсичен кисел дожд и многу жители се разбудија со болки во грлото и печење во очите.

Во разговор со Гардијан преку гласовни белешки, Негин, активистка и поранешна политичка затвореничка со седиште во централно-источната страна на градот, рече дека ситуацијата е „апокалиптична“.

„Ситуацијата е толку застрашувачка што е тешко да се опише. Чадот го покри целиот град. Имам силен отежнато дишење и печење во очите и грлото, а многу други се чувствуваат исто. Но, луѓето сè уште мора да излегуваат надвор затоа што немаат избор. Многу места се отворија денес, но повторно се затворија затоа што е невозможно да се остане на отворено.“

Агенцијата за животна средина на Иран им советуваше на луѓето во Техеран да останат во затворен простор. Црвената полумесечина на земјата соопшти дека токсичните хемикалии можат да доведат до кисел дожд и да ја повредат кожата и белите дробови, советувајќи ги луѓето да избегнуваат вклучување на клима уреди или излегување надвор веднаш по дождот. Исто така, ги охрабрија луѓето да ја заштитат изложената храна.

Гувернерот на Техеран препорача носење маски надвор. Д-р Шахрам Кордасти, ирански хемато-онколог со седиште во Велика Британија, предупреди дека токсичните гасови и ситните честички можат да ги иритираат очите и дишните патишта, да ја влошат астмата, белодробните заболувања и срцевите заболувања и да го зголемат ризикот од некои видови на рак.

Негин, кој излезе да купи маска и инхалатор, рече: „Дури и маските стануваат тешки за наоѓање. Ова е огромна грешка. Ги молам оние кои имаат можност, особено странските медиуми, да размислат за оваа ситуација. Што треба да прават луѓето под овие услови? Ова е навистина злосторство против човештвото.“

Зборувајќи за ефектите врз луѓето од нападите меѓу САД и Израел што продолжуваат околу неа, таа рече: „Ова повеќе не е само кршење на човековите права. Ова е навистина античовечко однесување. Ако некој има проблем со владата на Исламската Република, тоа е едно – но не и со нас, луѓето. Не можете да ги напаѓате водоводните системи или рафинериите. Поголемиот дел од водата во Техеран доаѓа од брани. Ако тие се загадат, што се случува тогаш? Владата во основа ги остави луѓето сами на себе.“

Таа рече: „Цените вртоглаво растат. Купив инхалатор за 850.000 томани [4,50 фунти]. Каде треба луѓето да ги најдат овие пари? Многу луѓе во Техеран се дневни работници кои долго време немаат работа. Храната станува екстремно скапа, а многу работи стануваат оскудни.“

Негин, кој одлучи да остане во градот, има чувство на беспомошност. „Притисокот во земјата станува огромен. Има недостаток на основни производи. Нема бензин никаде. Денес на многу места им даваат на луѓето само пет литри гориво. Ситуацијата е екстремно болна.“

Во други пораки пренесени преку роднини во странство, двајца жители на Техеран рекоа дека на сите им било советувано да останат дома и им биле дадени упатства преку домашните медиуми како да се справат со токсичниот воздух и да останат безбедни.

Мехди – зборувајќи под псевдоним – е 42-годишен сопственик на ресторан кој живее во западниот дел на градот. Тој рече дека стравот од вдишување на токсичниот гас и допирање на било што е сличен на чувството за време на Ковид.

„Толку сме исплашени дури и да ги исчистиме прозорците и балконите. Има саѓи насекаде и не сакаме дури ни да ги допираме со ракавици. Очите ми горат и гледам надвор и гледам луѓе без маски како продолжуваат со својот секојдневен живот. Не сум толку храбар. Има мирис во воздухот што не можам да го објаснам.“

Мехди рече дека планирал и да го напушти градот и дека ќе биде хаос.

Како одмазда, Иран се закани дека ќе нападне нафтени постројки во соседните земји откако Израел нападна најмалку пет енергетски постројки во и околу Техеран.

„Ако можете да толерирате нафта по цена од над 200 долари за барел, продолжете со оваа игра“, изјави портпаролот на Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) во неделата.

САД се обидоа да ги смират пазарите додека цените на нафтата растат, ветувајќи дека нема да ја таргетираат енергетската инфраструктура на Иран. Сепак, огнени топки и густи облаци од чад се кренаа над Техеран во неделата откако израелските воздушни напади погодија четири складишта. Експлозиите во блискиот град Карај во главниот град одекнувале низ целиот регион и ја оставиле областа под чад.

Државните медиуми го цитираа портпаролот кој ги обвини САД и Израел дека ги таргетираат цивилите и горивните капацитети, велејќи дека земјите од Заливот треба да извршат притисок врз нив да престанат или „слични акции ќе бидат преземени во регионот“.

Американскиот секретар за енергија, Крис Рајт, посочи дека нападите што ги погодија иранските нафтени капацитети биле извршени од Израел. Во разговор за CNN, Рајт тврдеше дека прекините во снабдувањето со нафта и гас ќе бидат кратки, „неколку недели“ во најлош случај. Иран произведува околу 4% од глобалната нафта, голем дел од која се извезува во Кина.

Новиот бран ирански напади викендов ги опфати Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар, Бахреин и Кувајт. Саудиска Арабија соопшти дека пресретнала 15 беспилотни летала, додека нападите во Бахреин предизвикале „материјална штета“ на важна постројка за десалинизација. Две лица беа убиени во недела, а 12 други беа повредени откако проектил падна врз станбена локација во Ал-Карџ, град во Саудиска Арабија, соопшти саудиската цивилна одбрана.

На социјалните мрежи се шират анализи за обемот на еколошката катастрофа во Иран која има елементи и на еколошки геноцид, дотолку повеќе што не може да се ограничи на иранска територија и влијае на целиот регион и пошироко. Според тие анализи опва се случува во Техеран:

-„ЦРН ДОЖД“ паѓа врз градот – токсично масло измешано со дождовница.

– Киселите врнежи предизвикуваат ИЗГОРЕНИЦИ НА КОЖАТА.

– Густиот црн чад од рафинеријата Шахран го затемни сонцето.

– Делови од Техеран потонаа во КОМПЛЕТНА ТЕМНИНА – ефект на „нуклеарна зима“.

– Дожд заситен со нафта ги покрива покривите, улиците, балконите во густа црна течност.

– Тешки метали – никел, ванадиум – се исцедуваат во почвата и ВОДНИТЕ СИСТЕМИ.

– Иранската Црвена полумесечина ги предупредува жителите да ја ПОКРИВААТ ИЗЛОЖЕНАТА ХРАНА од мрсна саѓи.

– Дождот е толку корозивен што ГИ ОШТЕТУВА цивилните згради.

CNN сега известува за „дожд од нафта“, а „Њујиек Тајмс“ го потврди ефектот на „нуклеарна зима“. Еколошките групи предупредуваат дека птиците преселници умираат – дека имаат уништени пердуви, хипотермија, оштетување на органите. Милиони луѓе дишат сулфур диоксид, азот оксиди и токсични јаглеводороди.

„Ви покажуваат ракетни напади и уништени воени бродови.Не ви покажуваат дека 15 милиони луѓе во Техеран дишат отров и дека врз нивните деца врне киселина“, е еден од коментарите на Твитер. „Јас го кажав тоа пред неколку дена: Не можете да складирате воздух. Не можете да филтрирате град. Не можете да бегате од она што го дишете“, стои во текстот, со дополнување дека „нафтата беше првата цел, воздухот беше следна,а сега и водата е загадена бидејќи тешки метали се пробиваат во сè.

„Ова не е колатерална штета. Ова е еколошка катастрофа што се одвива во вистинско време над град од 15 милиони луѓе и никој не зборува за тоа.Сите ги гледаат ракетите. Дроновите. Експлозиите. Никој не зборува за тоа што тие експлозии ставаат во воздухот“.

Според постот ова се случува кога бомбардирате земја 8 дена по ред: Секоја ракета што ќе удри во зграда ослободува токсичен прав, бетон, азбест, тешки метали – сите аеросолизирани. Секое складиште за гориво што гори ослободува сулфур диоксид и бензен. Секој00 дрон што се урива ослободува литиум и хемиски акцелератори. Секој погоден нафтен објект испраќа облаци од канцероген чад во атмосферата. А, ова веќе се случи: Техеран е бомбардиран секоја ноќ при што милиони луѓе вдишуваат остатоци од нападот. Предградијата на Бејрут се погодени со 11 напади во еден ден. Американската воздухопловна база во Кувајт гореше со ЧАСОВИ – токсичен чад видлив од километри. Нафтената инфраструктура низ Заливот е постојано погодувана. Постројки за десалинизација се наоѓаат веднаш до складиштето за хемикалии – еден удар и водата и воздухот се отруени. Но, еве го делот што треба да ве заплаши: Иран има капацитет за хемиско оружје.