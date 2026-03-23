Тематски парк Minecraft се отвора во Лондон во 2027 година

Најпродаваната игра на сите времиња се префрла од виртуелна во физичка средина. Minecraft World, постојан тематски парк лоциран во Лондон и базиран на популарната игра, е закажан да се отвори во 2027 година.

Тоа ќе биде нов дел од Chessington World of Adventures, тематски парк кој вклучува и зоолошка градина. Оваа локација е оддалечена 35 минути со воз од станицата Лондон Ватерло.

Деталите за паркот се уште се доста оскудни, но е познато дека вклучува ролеркостер, „интерактивни авантури“ и „епски игралишта изградени со блокови“. Торфи Франс Олафсон, креативниот директор на франшизата за игри, рече дека целта е „импресивно, автентично и пријатно искуство“. Секако, може да се очекуваат и продавници и ресторани со тема на Minecraft.

Паркот е соработка помеѓу Mojang Studios и Merlin Entertainments, вториот најголем развивач на тематски паркови во светот.

Ако посетата на цел тематски парк во Англија не е премногу претерана, најновата локација на играта за pop-up настани (исто така и во реалниот свет) треба да се отвори во мај. Minecraft Experience: Moonlight Trail ќе им овозможи на посетителите на Буенос Аирес, Аргентина, да се впуштат во едночасовна ноќна авантура на отворено. Како што сугерира името, посетителите ќе „прошетаат по патека осветлена од месечина“ низ иконските биоми на Minecraft. По патот, тие ќе изработуваат опрема, ќе копаат дијаманти, ќе се борат со непријатели и ќе „помогнат во обновата на антички светилник“. Настанот се отвора во мај.

Покрај тоа, Minecraft добива и некои ажурирања. Неговото следно големо издание, Tiny Takeover, ќе ги исполни очекувањата со редизајниран „сладок“ изглед за бебешките мобови. Ажурирањето ќе додаде и златни глуварчиња, кои можат да им се даваат на бебешките мобови за да ги одржат млади засекогаш. Tiny Takeover пристигнува на 24 март.

Mojang исто така го најави и следното издание после тоа. Подоцна оваа година, Chaos Cubed ќе додаде коцка од сулфур што ги менува својствата кога апсорбира различни материјали.

„Постои голема разновидност во тоа што коцката може да направи. Исто како што има топки со различни отскокнувања и однесувања, сулфурната коцка може да има различна физика“, вели Моџанг.

Конечно, долгоочекуваниот Minecraft Dungeons II е официјално достапен. Сè уште нема многу детали за спин-офот за 2020 година, освен фактот дека може да се додаде на вашата листа на желби на 21 март.