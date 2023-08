Таткото на Џастин Трудо исто така се разведе додека беше премиер по аферата на неговата сопруга со Кенеди

Неодамнешната објава на Џастин Трудо дека се разделува од сопругата Софи Грегоар Трудо, го прави само вториот канадски премиер кој се разделил од својата партнерка додека е на функција. Имено, првиот беше неговиот татко, Пјер Трудо, кој се раздели од мајката на актуелниот премиер, Маргарет, во 1979 година. Тие потоа се разведоа во 1984 година за време на последната година на функцијата на постариот Трудо. И додека сопругата на помладиот Трудо исто така беше обвинета за афера во бизарна интернет теорија, вистинската афера што го потресе семејството Трудо се случи пред неколку децении.

Маргарет го запознала Пјер кога имала само 18 години, додека тој имал 47. По тајна романса, тие се венчале во 1971 година, додека Пјер веќе бил на функцијата. Џастин е роден девет месеци подоцна. Маргарет, која сега има 74 години, во своите мемоари од 2015 година The Time of Your Life откри дека имала кратка романса со Тед Кенеди, најмладиот брат и сестра Кенеди и брат на поранешниот претседател Џон Ф. За нивната прва средба, Маргарет напишала: „Сексот е основен инстинкт, а сексуалната привлечност може да биде неверојатно моќна. Се сеќавам на првиот пат кога го запознав Теди Кенеди. Бевме на државна вечера во Њујорк. Подоцна ќе го запознам како многу љубезна, внимателна личност. Но, таа вечер почувствував такво привлекување кон него што не можевме да застанеме ни на неколку метри еден од друг. Пјер не се забавуваше“.

Маргарет, која се борела со сè уште недијагностицирана ментална болест, напишала и дека за време на посетата на Вашингтон во 1977 година со нејзиниот сопруг, седнала слушајќи го говорот на Пјер пред конгресот и се чувствувала „растргната помеѓу интензивната потреба за него и копнежот за Тед Кенеди“. Таа подоцна организирала „дискретна средба со Теди“ во неговата канцеларија, каде што пиеле вино. По распадот на нејзиниот брак, таа му рекла на Кенеди дека „не ми го уништи бракот, туку дека го искористив за да ми помогне да го уништам бракот што веќе беше завршен“. Неколку недели подоцна, Маргарет го оставила својот сопруг да се забавува со Ролинг Стоунс во Торонто и нејзиниот брак набргу потоа завршил.

Мемоарите на Маргарет, исто така, открија дека била блиска со актерот Џек Николсон околу една година по разделбата од Пјер.

„Единствениот човек со кој некогаш сум се забавувал и уживал во слободата исто како и јас, бил Џек Николсон. Тој беше прекрасен, смешен, навистина слободен човек. Тој сфатил дека бракот и моногамијата едноставно не се идеално прилагодени за неговиот живот како филмска ѕвезда. Колку ми се допадна времето со него“, напиша таа за нивната дружба.