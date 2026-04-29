Татко и син ја нападнале снаата

Семеен инцидент ексалирал во физичко насилство. Случајот во полиција бил пријавен среде ноќ.

– На 29.04.2026 во 02:40 часот во Скопје, на подрачјето на Чаир, полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слобода А.Д.(28) и М.Д.(59), двајцата од Скопје, постапувајќи по претходна пријава дека на 28.04.2026 околу 22:00 часот во домот физички ги нападнале нивната снаа и нивниот 32-годишен брат и син, информираа од МВР.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот и по целосно документирање против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави.