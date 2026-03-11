Тајландски брод нападнат во Ормускиот теснец

Тајландски брод за товар на големо беше нападнат во Ормускиот теснец во средата, при што тајландската морнарица досега спаси 20 членови на екипажот, објави АФП.

Бродот „Мајуре Наре“, регистриран во Тајланд, беше нападнат во теснецот откако го напушти пристаништето Калифа во Обединетите Арапски Емирати, соопшти морнарицата, додавајќи дека конкретните детали и причината за нападот се под истрага.

„Во моментов се преземаат напори за спасување на преостанатите тројца членови на екипажот“, соопшти тајландската морнарица.

Бродот е во сопственост на тајландската транспортна компанија „Пречис Шипинг“, објави АФП, и се движел кон Кандла во Индија.

Ормускиот Теснец, кој го поврзува Персискиот Залив со Оманскиот Залив, е една од најважните стратешки точки на премин во светот. Теснецот, кој се наоѓа на југ од Иран, нормално има околу 100 бродови дневно кои излегуваат или влегуваат во Заливот. Околу една петтина од светската нафта поминува низ теснецот.

Како одговор на воздушните напади на САД и Израел, Иран ефикасно го затвори теснецот, напаѓајќи најмалку 10 брода од почетокот на конфликтот. Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран претходно оваа недела изјави дека нема да дозволи ниту „еден литар нафта“ да го напушти регионот ако продолжат нападите на САД и Израел.

Американската војска соопшти дека нападнала и уништила 16 ирански бродови за поставување мини во близина на Ормускиот теснец, поради извештаите дека Иран почнал да поставува експлозивни направи во стратешки виталниот воден пат.

Во вторникот, Доналд Трамп во објава на Truth Social изјави дека „доколку Иран поставил какви било мини во Ормускиот теснец, а немаме извештаи дека го сториле тоа, сакаме тие да се отстранат, ВЕДНАШ!“