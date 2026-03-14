Судбината на санкциите против руските олигарси е неизвесна

14/03/2026 15:02

Амбасадорите на земјите-членки на ЕУ во саботата започнаа писмена постапка за продолжување на санкциите врз повеќе од 2.700 субјекти и поединци одговорни за помагање на војната на Русија во Украина, изјави извор од ЕУ.

Списокот на субјекти и поединци санкционирани од 2014 година порасна на над 2.700 имиња и мора да се ажурира на секои шест месеци. Без одлука за продолжување, „црната листа“ ќе престане да важи од утре, 15 март.

Владите на земјите-членки сега имаат рок до истекот на рокот да потврдат дали го поддржуваат продолжувањето, а недостатокот на одговор се смета за согласност.

Одлуката доаѓа во последен момент поради противењето на Унгарија и Словачка, кои побараа некои руски олигарси да бидат отстранети од листата.

