Стопанска банка и Мастеркард го прошируваат стратешкото партнерство и воведуваат нови картички

Стопанска банка го проширува стратешкото партнерство со Мастеркард со цел остварување натамошен развој на своите услуги за плаќање и воведување нови производи за картички за физички и деловни клиенти, соопшти банката. Проширената соработка е дел од стратегијата на банката за развој на својата инфраструктура за плаќање и подобрување на дигиталното искуство за своите клиенти.

„Соработката на Стопанска банка со Мастеркард почна во 2009 година и оттогаш банката има значителен процент во вкупното портфолио на картички под овој бренд. Пред денешното потпишување на договорот, нашите тимови спроведоа обемна подготовка за да се осигурат дека можеме да ја насочиме нашата база на клиенти кон најсоодветните решенија на Мастеркард, без разлика дали се индивидуални производи или комбинации приспособени на нивните лични и деловни потреби“, изјави Хрисула Кутуди, извршен директор и претседател на Управниот одбор на Стопанска банка.

„Новите картички Мастеркард ќе им овозможат на поединците и бизнисите пристап до модерни, безбедни производи што одговараат на начинот на кој плаќаат денес. Ова партнерство ги поддржува дигиталните услуги на банката и помага да се создаде поедноставно секојдневно искуство за нејзините клиенти“, рече Бартож Циолковски, претседател на одделот за Југоисточна Европа во Мастеркард.

Како дел од партнерството, Стопанска банка ќе ги воведе картичките Мастеркард како натамошен чекор во подобрувањето на својата понуда за плаќање во текот на целата година. Клиентите на банката ќе продолжат да ги користат своите постојни картички сè додека не ја активираат својата нова Мастеркард картичка, беше посочено на прес конференција во банката.

Притоа, беше посочено дека замената ќе се врши постепено, со најмалку еден месец претходно известување до клиентите, во согласност со условите на договорот меѓу клиентот и банката.

Клиентите ќе бидат информирани кога ќе биде достапна за подигнување и активирање нивната нова Мастеркард картичка во нивната филијала. Дополнително, преминот ги зачувува постојните броеви на сметки и основните услови, целиот процес ќе биде бесплатен, а новите картички нудат и продолжен период на важење.

Како дел од ова партнерство, банката воведува три нови производи: Mastercard Platinum дебитни и кредитни картички за физички лица и Mastercard Business дебитна картичка за правни лица. На прес конференцијат беше најавено дека ќе има и други новини што како резултат на меѓусебното партнерство во наредните години.