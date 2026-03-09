„Стелантис“ вработува 2.000 инженери за подобрување на квалитетот на автомобилите

Групацијата „Стелантис“ која произведува автомобили, започнува голема кампања за вработување за подобрување на квалитетот на своите американски брендови по критиките и мешаните резултати во анкетите за сигурност.

Извршниот директор Антонио Филоза објави за време на презентацијата на деловните резултати во февруари дека компанијата спроведува „длабоко ресетирање“ на деловните процеси со цел да ги реши проблемите предизвикани од претходните оперативни одлуки.

Според порталот AutoNews, квалитетот сега игра многу поважна улога во управувачката структура на компанијата.

Директорот за квалитет Себастијен Жаке стана дел од стратешкиот менаџмент, што покажува дека компанијата сака да ги подобри стандардите во сите брендови во рамките на групацијата.

Резултатите во истражувањето на компанијата J.D. Power за почетниот квалитет на возилата во последните години беа нееднакви.

Брендот Dodge беше прв на листата во 2020 и 2023 година, но падна на последното место следната година, пред да се врати на седмата позиција во 2025 година.

Во меѓувреме, Chrysler и Ram имаа под просекот.

Експертите истакнуваат дека проблемите се почести кај новите или редизајнираните модели, додека постарите модели имаат тенденција да бидат постабилни.

Враќање на проверени решенија

Компанијата сега планира да се потпре на поедноставна и докажана технологија кај некои модели. Така, познатиот 5,7-литарски Hemi V8 мотор беше вратен во моделот Ram 1500, што би можело да придонесе за поголема сигурност.

Заедно со вработувањето нови инженери, Stellantis сака да го поедностави производството, да го подобри квалитетот на возилата и да го зголеми задоволството на клиентите.