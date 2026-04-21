Сте слушнале ли за „кожара“, „којче“, „аламанка“, „сулија“, „ерибасма“, „тупњак“?

Зачувувањето на старите локални сорти на овошки беше во фокусот на проектот што го спроведувавме во регионите Малешево и Беласица, од ноември 2024 година досега. Го заокруживме со завршната работилница што се одржа на 18 април вово с. Негрево, на која беа прикажани и применети техники за резидба и ревитализација на стари овошни сорти, директно на стеблата во дворот на Центарот.

Иако се исклучително важни за биолошката разновидност, културното наследство и традицијата, автохтоните овошни сорти денес се сè поретки и најчесто опстануваат како поединечни стебла или во запуштени овоштарници. Наспроти нив, производителите се ориентираат кон модерни, комерцијално исплатливи сорти, а системската поддршка за зачувување сè уште недостига.

Сепак, теренската работа покажа дека локалните заедници и ден-денес поседуваат вредно традиционално знаење и интерес за нивно зачувување, што претставува важна основа за нивна ревитализација.

Поврзувајќи го традиционалното знаење со научниот пристап, проектот резултираше со

првата база на податоци и карта со над 80 идентификувани и GPS-обележани автохтони овошни стебла во Малешево и Беласица. Воедно, се воспостави локална акциона група која, преку работилници, теренски обуки и учество на локални настани и саеми, го вклучи и обучи локалното население за препознавање на сорти и примена на основни техники на калемење. А беа промовирани и традиционални производи од автохтони сорти, како и нивниот потенцијал за развој на зелени работни места и локални бизниси.