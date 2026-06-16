Стапката на вработеност на младите дипломирани лица во ЕУ порасна на 83 отсто

16/06/2026 23:09

Стапката на вработеност на младите луѓе на возраст од 20 до 34 години во Европската Унија, кои неодамна завршиле средно или високо образование, во 2025 година порасна на 83,0 отсто, од 82,3 отсто претходната година, објави Евростат.

Според податоците што ги соопшти европската статистичка служба, во последните 11 години стапката на вработеност на оваа група е зголемена за 7,5 отсто. Младите со терцијарно (високо) образование бележат значително повисока вработеност, која изнесува 87,0 отсто во 2025 година, додека кај оние со средно образование стапката е 77,2 отсто.

На ниво на земји членки, највисоки стапки на вработеност кај младите со завршено образование се забележани во Малта (91 отсто), Германија (90,6 отсто) и Холандија (90,1 отсто), додека најниски се регистрирани во Грција (62,4 отсто), Италија (71,8 отсто) и Романија (72,7 отсто).

Податоците покажуваат и разлики по пол, при што стапката на вработеност во ЕУ е повисока кај мажите (84,4 отсто) отколку кај жените (81,5 отсто). Најголеми разлики меѓу половите се забележани во Чешка, Летонија и Словенија, додека во одредени држави, како Грција и Естонија, жените имале релативно повисока вработеност во споредба со мажите.

Поврзани содржини

Продаден еден од најголемите синџири за пицерии во светот
АД ЕСМ и Светска банка потпишаа договор за грант за когенеративна централа „РЕК Битола 1“
Европскиот парламент го потврди трговскиот договор меѓу САД и ЕУ
По пробивот на британскиот пазар, Реплек ги претстави своите капацитети и развојни планови пред амбасадорот Метју Лосон
Славески ги смета услугите во платниот промет за јавно добро, треба да бидат регулирани
Зоните во Делчево, Берово, Виница… ќе се трансформираат во индустриски, ќе им се понудат и на домашни фирми
Ребалансот на Буџетот оваа недела треба да помине на владина седница, најави Мицкоски
Божиновска на IFC Day: Енергетската транзиција е можност за економски раст и нови инвестиции

Најчитани