„Стандард и Пурс“ го потврдија рејтингот ББ- со стабилен изглед: фискалната политика на државата е насочена кон постепена консолидација

Агенцијата за кредитен рејтинг „Стандард и Пурс“ го потврди кредитниот рејтинг на РС Македонија ББ- со стабилен изглед, согласно најновиот извештај објавен денеска.

Во извештајот се наведува дека економскиот раст во 2026 година се проектира на околу 3,4%, поддржан од силната домашна побарувачка, континуирано високото ниво на јавни инвестиции, особено во клучни инфраструктурни проекти.

Агенцијата оценува дека ваквите инвестиции, заедно со растот на платите и пензиите, ќе продолжат да ја поддржуваат економската активност.

На среден рок, се очекува стабилизирање на економскиот раст на ниво нешто над 3%, со потенцијал за дополнително зајакнување преку приватни инвестиции и постепено закрепнување на надворешната побарувачка.

Истовремено, во извештајот се посочуваат и одредени ризици, пред сè поврзани со геополитичките случувања, особено конфликтот на Блискиот Исток, кој може да влијае врз инфлацијата, цените на енергијата и економските текови кај главните трговски партнери на земјата.

Во делот на јавните финансии, „Стандард и Пурс“ оценува дека фискалната политика на државата е насочена кон постепена консолидација, при истовремено задржување на силна поддршка за економскиот раст преку инвестиции и поддршка на животниот стандард.

Буџетскиот дефицит се очекува постепено да се намалува во наредниот период, додека јавниот долг останува на контролирано и одржливо ниво на среден рок, во функција на развојните приоритети на економијата.

Во однос на структурните политики, се нагласува дека процесот на европска интеграција останува клучен двигател на реформите, и покрај тековните предизвици поврзани со пристапниот процес.

Воедно, се препознаваат напорите на Владата за унапредување на институционалните капацитети, зајакнување на владеењето на правото и спроведување антикорупциски мерки.

Кредитниот рејтинг претставува важен индикатор за инвеститорите и меѓународните финансиски пазари, бидејќи го одразува нивото на ризик и довербата во економските политики на државата.

Министерството ќе продолжи со спроведување на политики насочени кон одржување на макроекономската стабилност, постепена фискална консолидација, поддршка на инвестициите и унапредување на економскиот раст, со цел обезбедување повисок животен стандард за граѓаните.