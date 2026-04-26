ССМ повикува на масовен протест на 1 Мај

Сојузот на синдикатите на Македонија од 2018 година, секоја година организира масовен работнички протест на 1ви Мај, Меѓународниот ден на трудот. 8-ма година по ред на 1 Мај со почеток во 11 часот од пред Работничкиот дом во Скопје започнува ПРОТЕСТ, оваа година под мотото ,,ЗА ПЛАТА СЕ БОРИМЕ, НЕ СЕ МОЛИМЕ”“, се вели во соопштението на ССМ.

Синдикалците порачуваат дека е време за обединетост и одлучност, со јасна порака до надлежните дека работниците во Македонија заслужуваат повисоки плати и праведен третман.