ССМ организира конференција „Жените, трудот и социјалната правда“

09/06/2026 07:17
Фото: Б. Грданоски

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), преку Секцијата на жени на ССМ и во партнерство со Фондацијата Фридрих Еберт – Канцеларија Скопје, денеска во Скопје организира конференција на тема „Жените, трудот и социјалната правда“.

Конференцијата се организира во рамки на одбележувањето на 80 години од основањето на ССМ и осум децении синдикална борба, јубилеј кој, според организаторите, има особено значење не само за синдикатот, туку и за целокупното синдикално движење во државата.

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