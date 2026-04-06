Рекорд за историја на човештвото: Човекот отиде најдалеку од Земјата досега

НАСА вели дека „Аполо 13“ достигна растојание од 400.171 километри, додека „Артемис II“ ќе достигне околу 406.700 километри

06/04/2026 21:16
На оваа фотографија обезбедена од НАСА, Месечината се гледа во прозорецот на вселенското летало Орион на крајот од петтиот ден од патувањето до Месечината

 

Екипажот на „Артемис II“ го урна рекордот за најдалечното човечко патување од Земјата, надминувајќи го претходниот рекорд поставен од „Аполо 13“.

Погледнете го моментот кога рекордот беше соборен:

 
 

Контролата на мисијата им кажа на астронаутите:

„Екипаж за интегритет: На 15 април 1970 година, за време на мисијата „Аполо 13“, тројца истражувачи поставија рекорд за најдалечното растојание што луѓето некогаш го патувале од нашата планета.

Пред повеќе од 55 години, Ловел, Свигерт и Хајс летаа околу 250.000 милји од Земјата.

Денес, во име на целото човештво, одите уште подалеку од тоа“.

НАСА вели дека „Аполо 13“ достигна растојание од 400.171 километар, додека „Артемис II“ ќе достигне околу 406.700 километри, надминувајќи го рекордот за околу 6.600 километри.

Четирите астронаути денес се разбудија со посебна порака снимена од Џим Ловел, член на мисиите „Аполо 8“ и „Аполо 13“, кратко пред неговата смрт минатата година.

„Добредојдовте во мојот стар дом… Горд сум што ви го подавам тој факел додека кружите околу Месечината“, рече Ловел.

„Ова е историски ден и знам колку ќе бидете зафатени, но не заборавајте да уживате во погледот“, додаде тој.

Астронаутите ќе бидат отсечени од Земјата околу 40 минути

Додека астронаутите ќе минуваат зад Месечината, радио и ласерските сигнали што овозможуваат комуникација помеѓу вселенското летало и Земјата ќе бидат блокирани од самата Месечина.

Околу 40 минути, четири астронаути ќе бидат целосно отсечени од светот.

Тие ќе го поминат тоа време набљудувајќи ја Месечината – фотографирајќи, проучувајќи ја нејзината геологија и едноставно восхитувајќи се на нејзината сурова убавина.

Кога ќе се појават повторно и сигналот ќе биде обновен, се очекува да има големо чувство на олеснување низ целиот свет.

Потоа астронаутите ќе можат да ги споделат своите уникатни погледи со оние на Земјата.

Мисијата „Артемис II“ на НАСА влезе во историјата, бидејќи четири астронаути поставија нов рекорд за најдалечно патување на луѓето од Земјата, надминувајќи го подвигот на мисијата „Аполо 13“ во 1970 година.
 
Екипажот составен од Рид Вајсман, Кристина Кох, Џереми Хансен и Виктор Гловер е на 10-дневно патување околу Месечината, прв ваков лет надвор од орбитата на Земјата по повеќе од половина век.
 
Вселенското летало „Орион“ нема да слета на Месечината, туку ќе ја заобиколи нејзината „темна страна“ и ќе се врати на Земјата, додека астронаутите собираат податоци и снимаат никогаш порано видени слики за време на прелетот.

