Рекорд за историја на човештвото: Човекот отиде најдалеку од Земјата досега

Контролата на мисијата им кажа на астронаутите:

„Екипаж за интегритет: На 15 април 1970 година, за време на мисијата „Аполо 13“, тројца истражувачи поставија рекорд за најдалечното растојание што луѓето некогаш го патувале од нашата планета.

Пред повеќе од 55 години, Ловел, Свигерт и Хајс летаа околу 250.000 милји од Земјата.

Денес, во име на целото човештво, одите уште подалеку од тоа“.

НАСА вели дека „Аполо 13“ достигна растојание од 400.171 километар, додека „Артемис II“ ќе достигне околу 406.700 километри, надминувајќи го рекордот за околу 6.600 километри.

Четирите астронаути денес се разбудија со посебна порака снимена од Џим Ловел, член на мисиите „Аполо 8“ и „Аполо 13“, кратко пред неговата смрт минатата година.

„Добредојдовте во мојот стар дом… Горд сум што ви го подавам тој факел додека кружите околу Месечината“, рече Ловел.

„Ова е историски ден и знам колку ќе бидете зафатени, но не заборавајте да уживате во погледот“, додаде тој.

Астронаутите ќе бидат отсечени од Земјата околу 40 минути

Додека астронаутите ќе минуваат зад Месечината, радио и ласерските сигнали што овозможуваат комуникација помеѓу вселенското летало и Земјата ќе бидат блокирани од самата Месечина.

Околу 40 минути, четири астронаути ќе бидат целосно отсечени од светот.

Тие ќе го поминат тоа време набљудувајќи ја Месечината – фотографирајќи, проучувајќи ја нејзината геологија и едноставно восхитувајќи се на нејзината сурова убавина.

Кога ќе се појават повторно и сигналот ќе биде обновен, се очекува да има големо чувство на олеснување низ целиот свет.

Потоа астронаутите ќе можат да ги споделат своите уникатни погледи со оние на Земјата.