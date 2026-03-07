Сребрен и бронзен медал за математичарите Јан Стојановски и Андреј Стојановски на SEEMOUS
Македонските студенти од Природно-математичкиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повторно блеснаа на меѓународната математичка сцена! На престижниот студентски натпревар по математика SEEMOUS 2026, тие постигнаа извонреден успех.
Јан Стојановски, студент на теориска математика и теориска физика, освои сребрен медал,
Андреј Стојановски, студент на теориска физика, освои бронзен медал, со што достојно ја претставија Македонија и го потврдија високото ниво на математичко образование на ПМФ – Скопје.
Македонскиот тим беше предводен од м-р Стево Ѓоргиев, асистент на Институтот за математика при ПМФ – Скопје.
Тој активно учествуваше и во меѓународното жири за избор на задачите, како и во организацијата на натпреварот во улога на локален координатор.
Искрени честитки за овој врвен успех и гордо претставување на македонската математичка заедница!
Домаќин на натпреварот е Здружението на математичари на Кипар, а овогодишното издание се одржа во Пафос, Кипар.