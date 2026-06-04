„Спејс икс“ стреми кон иницијална јавна понуда од 1,75 билиони долари

„Спејс икс“ (SpaceX) на Маск планира да постави фиксна цена од 135 долари по акција пред официјално да излезе на берза, изјави лице запознаено со ова прашање за Си-Ен-Би-Си во среда.

Вообичаено, во оваа фаза од процесот, новите издавачи ќе понудат низа цени што им овозможуваат на компанијата и нејзините советници да ја проценат чувствителноста на побарувачката на различни нивоа. Во овој случај, „Спејс икс“ презеде поуникатен пристап по серија состаноци што му претходеа на лансирањето на роудшоуто.

Компанијата планира да продаде 555,6 милиони акции, што подразбира големина на понуда од 75 милијарди долари, според лицето, кое побара да не биде идентификувано бидејќи деталите се приватни.

Со 135 долари по акција, „Спејс икс“ би бил проценет на 1,75 билиони долари, под претпоставка дека трансакциите со EchoStar spectrum и Cursor се завршени. Ројтерс претходно ги објави деталите за цените.

Вреднувањето би го направило „Спејс икс“ седмата најголема компанија во САД и би го поставило над „Тесла“, која има пазарна капитализација од околу 1,6 билиони долари.

Компанијата на Маск планира да дебитира на берзата Насдак на 12 јуни.