Советот на странски инвеститори го поддржува изнаоѓањето на решение за македонските транспортери

06/04/2026 16:40

Советот на странски инвеститори ги поздравува напорите на Владата за решавање на проблемот на македонските транспортери со новиот Систем за влез/излез на ЕУ (ЕЕС) и особено најавата на вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски, за одложување на примената на овој систем за македонските превозници до 30 септември.

Советот на странски инвеститори соопшти дека со интерес ја следи состојбата и укажува на сериозност на проблемот кој директно влијае на работењето на компаниите.

– Советот на странски инвеститори го поддржува изнаоѓањето на решение за македонските транспортери, бидејќи тоа значи заштита на инвестициите во земјата, овозможување на непречено движење на стоки, намалување на ризиците на индустриското производство, стабилност на работните места и на извозот во услови на исклучително високи ценовни притисоци на репроматеријалите и енергенсите, усложнување на логистичките рути поради кризата на Блискиот исток и висока глобална конкуренција, се наведува во соопштението.

„Фич“: Кредибилните и конзистентни макроекономски политики ја одржуваат стабилноста на денарот
Директорот на „Џеј Пи Морган“ предупредува на долготрајни економски шокови поради војната во Иран
EqualXChange 2026: Пет години платформа што ги движи бизнис одлуките и лидерството
Денот на ослободувањето на Трамп не им помогна на американските фабрики
Дизелот повторно поскапе – бензините намалени, односно со иста цена
Буџетот веќе има загуба од милион евра на ден, вели Мицкоски
Комерцијална банка e прогласена за „Најдобра банка во Македонија за 2026“ од магазинот Global Finance по 15-ти јубилеен пат
МФ: Потврдени кредитните рејтинзи од „Стандард и Пурс“ и „Фич“ – стабилни изгледи и континуитет на економските политики

