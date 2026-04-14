Сопственикот на Лидл има големи планови за мобилната телефонија

Групацијата Шварц (Schwarz Group), сопственик на малопродажните синџири Лидл и Кауфланд, потпиша договор за стекнување на околу 10 проценти од акциите во мобилниот комуникациски оператор 1Global, кој има телекомуникациски лиценци и партнерства во дванаесет земји.

Инвестицијата има за цел значително да ги прошири мобилните услуги на Лидл, објави германскиот весник Ханделсблат.

Компаниите не ја открија куповната цена или други детали, но индустриските извори на Ханделсблат изјавија дека 1Global го проценил договорот на околу 800 милиони долари.

Во Германија, Лидл има свој мобилен оператор, Лидл Конект, од 2015 година, кој го користат околу два милиони луѓе. Ги нуди своите услуги во соработка со Водафон, бидејќи нема сопствена инфраструктура. Затоа, Лидл Конект работи како мобилен виртуелен мрежен оператор (MVNO). Исто така, соработува со Salt во Швајцарија и Drei во Австрија.

Со помош на 1Global, кој е со седиште во Холандија, пакетите за мобилна телефонија на Лидл ќе можат да се прошират надвор од Германија, Австрија и Швајцарија. Трговецот на мало изјави за Фајненшел тајмс дека на крајот би можел да биде достапен во до 30 земји, вклучувајќи ги Велика Британија, САД, Франција и Шпанија. Трговецот на мало одби да каже на кои пазари ќе се фокусира прво.

Лидл ќе почне да нуди мобилни услуги во неколку земји оваа година, а тие ќе бидат достапни преку нивната апликација Лидл плус, за која Фајненшел тајмс вели дека има повеќе од 100 милиони корисници.

Регионалниот бизнис портал СЕЕбиз пишува дека контактирале со трговецот на мало за да прашаат дали плановите на Лидл за мобилна експанзија ја вклучуваат и Словенија, но сè уште чекаат одговор.

Групацијата Шварц, со своите 14.000 продавници на Лидл и Кауфланд, работи на изградба на поширок дигитален екосистем. Преку својата единица Шварц дигитс, веќе стана брзорастечки европски снабдувач на услуги за клауд компјутинг и сајбер безбедност и инвеститор во стартапи за вештачка интелигенција.