Сообраќајка на Плетвар, едно лице загина. Колоната е долга 20 километри

26/06/2026 20:28

 

Едно лице го загуби животот во сообраќајна несреќа на Плетвар кога се преврте камион со битолски регистeрски ознаки.

Несреќата се случила околу 18 часот на патот Прилеп-Градско кај селото Ореовец. Сообраќајот е во прекин.  Возачи велат дека колоната од возила што чекаат е долга околу 20 километри. Прекинот, како што информира „Македонијапат“, е поради превртено товарно моторно возило и истурен песок на коловозот, што го оневозможува одвивањето на сообраќајот.       

 

Поврзани содржини

Се преврте приколка од товарно возило на автопатот кон Гевгелија, причинета материјална штета
Натепан вработен во спортска обложувалница во Аеродром
Скопјанец во Крива Паланка се обидел да измами повозрасна жена за сума од 35.000 евра
Екстрадиран Саит Саитов кој во јануари избега во Србија откако прегази жена во Капиштец
Кривична за сопственичката на кравите од кривопаланечко, нападнала вработени во АХВ
Полицаец од Прилеп ќе одговара кривично за оддавање службена тајна – споделил искази со адвокат на осомничено лице
Уапсени 15 возачи за безобѕирно управување возило и малолетници возеле без дозвола
Девет пријави за семејно насилство во изминатите 24 часа

Најчитани