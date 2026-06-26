Сообраќајка на Плетвар, едно лице загина. Колоната е долга 20 километри

Едно лице го загуби животот во сообраќајна несреќа на Плетвар кога се преврте камион со битолски регистeрски ознаки.

Несреќата се случила околу 18 часот на патот Прилеп-Градско кај селото Ореовец. Сообраќајот е во прекин. Возачи велат дека колоната од возила што чекаат е долга околу 20 километри. Прекинот, како што информира „Македонијапат“, е поради превртено товарно моторно возило и истурен песок на коловозот, што го оневозможува одвивањето на сообраќајот.