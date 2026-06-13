Сончево со мала до умерена локална облачност

13/06/2026 07:36

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, а наместа долж Повардарието повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 8 до 16, а максималната значително ќе опадне во однос на денешната и ќе дбиде во интервал од 22 до 28 степени Целзиусови.

Во Скопје ќе биде променливо облачно и посвежо. Ќе дува засилен, во делови од котлината повремено силен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 12, а максималната ќе достигне до 27 степени Целзиусови.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), до четврток времето ќе биде претежно сончево и стабилно, освен во среда кога се очекуваат нови врнежи од дожд. За време на викендот ќе биде посвежо, а од понеделник температурата ќе биде во пораст.

Поврзани содржини

Здружението „Симентал“ од Делчево: Прекинот на откупот на млеко ќе остави без пласман околу 15.000 литри дневно
СДСМ предлага воведување на државни награди „Блаже Конески“ и „Ремзи Несими“
СДСМ и Филипче го уништија здравството, реагира ВМРО-ДПМНЕ
Нов клинички центар е уште една лага на Мицкоски, тврди СДСМ
Ќе се сечат им кастрат заболени и небезбедни дрвја на „Ленинова“ и „Мирослав Крлежа“, нови садници ќе бидат засадени на истите локации
ДУИ обвинува дека компанија блиска до Изет Меџити добива јавни тендери
Меџити: Паркот „Ринија“ ја покажува силата на соработката меѓу граѓаните, институциите и младите
Бесплатен јавен Wi-Fi во Општина Демир Хисар

Најчитани