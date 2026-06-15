Сончево и топло со мала до умерена локална облачност, температурата до 34 степени

15/06/2026 07:12

Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер, во западните од западен, кој наместа повремено ќе засилува, а долж Повардарието и во источните делови од југоисточен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 7 до 16, а максималната ќе достигне од 27 до 34 степени.

Во Скопје времето ќе биде сончево и топло со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Минималната температура ќе се спушти до 13, а максималната ќе достигне до 34 степени.

Во текот на оваа седмица ќе преовладува топло време. Во вторник ќе има локален развој на нестабилна облачност, а во среда на повеќе места се очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Од четврток ќе преовладува сончево време со променлива облачност во текот на денот.

Поврзани содржини

Јавна расправа за Предлог законот за игрите на среќа и за забавните игри
Транспарентноста испорачува европски стандарди, вели Марјан Забрчанец
Свечено пуштен во работа домот за стари лица „Оаза“ на „Адора“ во Илинден
„Мој ДДВ“ не работи затоа што нема пари во буџетот, тврди СДСМ
Граѓаните гневни – не работи „Мој ДДВ“
Два, три, четири часа… се чека за влез во Грција
Штипските доброволци пожарникари ќе добијат заштитна опрема од Америка
Жителите на Рјол ја отстранија оградата со бодликава жица на планираниот луксузен ресорт на јадранскиот брег на Албанија

Најчитани