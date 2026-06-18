Сончево и топло до 37 степени до средината на наредната недела

18/06/2026 12:18

Од денеска до средината на следната седмица времето претпладне ќе биде сончево и потопло со променлива облачност, соопшти УХМР.

Поради големата енергија во атмосферата, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во планинските и југоисточните делови од државата. Ќе дува умерен ветер претежно од северен правец.

Утринските температури ќе се движат во интервал од 8 до 19 степени, а масималните дневни ќе достигнат до 37 степени.

 

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