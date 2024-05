Снимен вител; Метеоролог: Тоа е торнадо (видео)

Вител е регистриран на Јадранското Море, во Словенија. Метеоролог објасни дека сепак се работи за торнадо.

Како што јави загрепската телевизија N1, во вторник рано попладне на словенечко-италијанската граница се појави виор. Според првичните информации излегол на брегот кај градот Миље, а потоа се упатил кон Јадранското Море каде се распаднал.

Како што пренесува трстскиот весник „Пиколо“, невремето не предизвикало материјална штета, ниту му се заканувало на населението, па немало интервенција на пожарникарите и на пристаништето.

Италијанската метеоролошка агенција Арпа му објаснила на Пиколо дека ваквите појави не се воопшто ретки и дека се резултат на екстремна нестабилност на атмосферата.

Waterspout reported in the North Adriatic between the town of Muggia and Koper a few hours ago.

