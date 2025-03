Сите му дадоа поддршка на Зеленски, Мицкоски отиде по мислење кај Орбан

Два дена откако претседателот Доналд Трамп и потпретседателот Џеј Ди Венс изведоа срамно сценарио во Белата куѓа при посетата на украинскиот лидер Володомир Зеленски, од Владата нема ни став ни глас.

Иако постојано повторуваат дека се за мир во Украина и дека ја осудуваат руската воена агресија, откако сите лидери почнаа да му даваат поддршка на Зеленски околу пораката на Трамп „ве оставаме сам“, премиерот со надлежните министри отидоа во Унгарија, покрај другото веројатно и за да им кажат став.

Zelensky put right next to Starmer for London Summit family photo

Also look how Zelensky and Trudeau really try to help injured Tusk up stairs, but he brushes them away https://t.co/pHPK96nYGF pic.twitter.com/DfWIQzAIBi

