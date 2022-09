„Синесајт“ стекнува мнозински удел во ФХ3Х

Британско-канадското студио за визуелни ефекти „Синесајт“ (Cinesite) се здоби со мнозински удел во VFX фирмата ФХ3Х (FX3X), јавија повеќе специјализирани светски медиуми, како што се „Вараети“, „Скрин интернешенал“, „Филм Њу Јуроп“, ИМДБ њус и други.

Тие пишуваат дека ФХ3Х има канцеларии во Скопје, Северна Македонија и Белград, Србија, како и дека компанијата моментално е во продукција на „Индијана Џонс 5“ на Џејмс Манголд и „Питер Пан и Венди“ на Дејвид Ловери, и двајцата за Дизни, плус втората сезона од серијата „Ѕвездени патеки: Чудни нови светови“ на Парамаунт+.

Постојниот менаџерски тим на ФХ3Х ќе продолжи да ја води компанијата, со поддршка на „Синесајт“, компанија која сега има над 2.000 вработени, откако претходно ги купи Trixter во 2018 година и Imagine Engine во 2015 година. Понатамошните аквизиции вклучуваат канадски студија за анимација L’Atelier Animation и Squeeze Animation.

Следниот месец ФХ3Х ќе го лансира VFX Nest, платена програма за обука на почетно ниво за воведување на македонските студенти со индустриските техники, поддржана од „Синесајт“. 60 студенти ќе ја посетуваат обуката од септември 2022 година до јануари 2023 година.

ФХ3Х е основана во 1997 година од Миливое Ѓорѓевиќ и Кристијан Даниловски. „Порано бевме креативни сојузници со ‘Синесајт’, така што здружувањето на силите со нив ќе ни овозможи да го отклучиме целосниот потенцијал на нашиот бизнис и неверојатните домашни таленти до кои имаме пристап во нашиот регион“, вели Ѓорѓевиќ, пишува „Скрин дејли“.

„Вараети“ пишува дека студиото за визуелни ефекти ФХ3Х кое работи и на долгометражни и на телевизиски проекти е една од најголемите VFX куќи во Источна Европа. Исто така, може да се пофали со целосно опремена сцена за снимање на подвижни слики на нејзината локација во Скопје.

Меѓу заслугите на кои студиото работеше се „Thor Love & Thunder“ и „Spider-Man: No Way Home“.

„Заедничката работа ќе ни овозможи да им служиме на нашите клиенти уште подобро и во поголем обем и во епизодната телевизија и во играните филмови“, го цитира „Вараети“ извршниот директор на Cinesite Group, Антони Хант. „Откако соработувавме со FX3X во изминатите неколку години, ја доживеавме одличната работна етика и квалитетот на готовите снимки и со задоволство ги додаваме овие капацитети како составен дел од нашите клиенти кои нудат да продолжиме да одговараме на растечката побарувачка за висок квалитет на визуелни ефекти што треба да се сервисираат“, се додава во текстот на „Вараети“.

„Филм Њу Јуроп“ пишува дека „Синесајт“ неодамна ја прослави својата 30-годишнина, и дека обезбедува услуги за визуелни ефекти и анимација за филмови, епизодни ТВ и стримери. Неодамнешните заслуги ги вклучуваат Spider-Man: No Way Home, Thor Love & Thunder и Paws of Fury: The Legend of Hank и Matilda. Проектите кои моментално се произведуваат се Black Panther: Wakanda Forever, Peter Pan & Wendy, The Witcher S3, Hitpig, Foundation S2, Animal Farm и Aquaman & the Lost Kingdom за да наведеме неколку.

ФХ3Х обезбедува визуелни ефекти за телевизија и играни филмови од 1997 година. Некои од неодамнешните заслуги на студиото ги вклучуваат Човекот кој падна на Земјата, Месечевиот витез, Sonic the Hedgehog 2 и Dr. Strange во мултиверзумот на лудилото. Моментално се во продукција на Индијана Џонс 5, Кратер, Ѕвездени патеки: Чудни нови светови S02, Ѕвездени патеки: Пикард С03, Петар Пан и Венди, Викинзи Валхала и Страјс.