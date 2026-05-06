Бензинот во САД не бил поскап уште од јули 2022 година

06/05/2026 13:37

Просечната цена на бензинот во САД се искачи на 4,51 долари за галон, што е највисоко ниво од јули 2022 година, покажаа податоците на компанијата „GasBuddy“.

Растот на цените се поврзува со продолжувањето на конфликтот во Иран и нарушувањата во Ормуската Теснина, клучен правец за глобален транспорт на нафта каде сообраќајот е ограничен. Според наводите на „GasBuddy“, цената на бензинот пораснала за 21 цент за галон во споредба со минатата недела, додека од почетокот на конфликтот на крајот на февруари е поскапа за повеќе од 1,5 долари по галон.

Главниот аналитичар на компанијата, Патрик Дехан, предупреди дека цените би можеле да продолжат да растат поради ниските резерви и неизвесноста на пазарот.

– Резервите на бензин во САД веќе се на повеќегодишни сезонски минимуми, што значи дека цените ќе се соочат со уште поголем притисок за раст – рече Дехан.

Поврзани содржини

Угостителските услуги за една година поскапеле за 2,8 отсто
ИСОС повторно ја обедини професијата од регионот: Сметководството преминува од бројки кон влијание
Димитриеска-Кочоска во работна посета на Словачка, во фокусот дигитализацијата на даночните процеси
Транспортните услуги ќе влијаат врз инфлацијата, вели Мицкоски
Следната недела почнува изградбата на северниот гасен интерконектор, најави Мицкоски
Андоновски: Очекувам добри вести за роамингот во јуни на самитот ЕУ – Западен Балкан
Почеток на пазарот за електична енергија во тековниот ден
„Антропик“ потпиша договор од 200 милијарди долари со „Гугл“

Најчитани